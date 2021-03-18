https://ria.ru/20210318/pozhar-1601749910.html

В Архангельской области загорелась пилорама

В Архангельской области загорелась пилорама

Пилорама горит в Архангельской области на площади 1800 "квадратов", информация о пострадавших пока не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:32

2021-03-18T08:32

2021-03-18T08:32

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

происшествия

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Пилорама горит в Архангельской области на площади 1800 "квадратов", информация о пострадавших пока не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Как сообщили в ведомстве, сообщение о пожаре на частной пилораме на улице Окружной в Каргополе (Архангельская область) поступило в 7.46."По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение пилорамы, по предварительной информации, на площади 1800 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.Информация о погибших и пострадавших не поступала, туда направлены дополнительные силы, отметили в ведомстве. Дальнейшая информация уточняется.

https://ria.ru/20210317/tatarstan-1601579061.html

архангельская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия