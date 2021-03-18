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В Архангельской области загорелась пилорама
В Архангельской области загорелась пилорама
Пилорама горит в Архангельской области на площади 1800 "квадратов", информация о пострадавших пока не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T08:32
2021-03-18T08:32
2021-03-18T08:32
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
происшествия
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Пилорама горит в Архангельской области на площади 1800 "квадратов", информация о пострадавших пока не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Как сообщили в ведомстве, сообщение о пожаре на частной пилораме на улице Окружной в Каргополе (Архангельская область) поступило в 7.46."По прибытию первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение пилорамы, по предварительной информации, на площади 1800 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.Информация о погибших и пострадавших не поступала, туда направлены дополнительные силы, отметили в ведомстве. Дальнейшая информация уточняется.
https://ria.ru/20210317/tatarstan-1601579061.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, происшествия