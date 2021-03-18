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Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией
Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией
Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:47
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россия
владимир путин
республика крым
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.По его словам, это "праздник для всех нас, для всей нашей страны".На онлайн-встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя президент назвал дату воссоединения без преувеличения исторической.Глава государства отметил, что десятилетиями в развитие Крыма не вкладывали средства — из полуострова только "выкачивали" ресурсы, а теперь пришло время наверстывать упущенное.Как подчеркнул президент, главная задача — создать условия для комфортной жизни, быта и отдыха людей, расширять возможности в медицине и образовании, а также поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов.Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение. Восемнадцатого марта Владимир Путин, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении города и республики в состав России.
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“Праздник для всех нас” – Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с РФ
“Праздник для всех нас” – Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с РФ
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россия, владимир путин, республика крым, общество

Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией

13:47 18.03.2021 (обновлено: 16:06 18.03.2021)
 
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.
По его словам, это "праздник для всех нас, для всей нашей страны".
На онлайн-встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя президент назвал дату воссоединения без преувеличения исторической.
Глава государства отметил, что десятилетиями в развитие Крыма не вкладывали средства — из полуострова только "выкачивали" ресурсы, а теперь пришло время наверстывать упущенное.

"Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще предстоит построить, отреставрировать, привести в порядок. Сколько проблем накопилось за предыдущее десятилетие, а многие их них фактически не решались и находились в загоне все эти годы", — сказал Путин.

Как подчеркнул президент, главная задача — создать условия для комфортной жизни, быта и отдыха людей, расширять возможности в медицине и образовании, а также поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение. Восемнадцатого марта Владимир Путин, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении города и республики в состав России.
Праздничное шествие, посвященное годовщине Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией, на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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День воссоединения Крыма с Россией
 
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