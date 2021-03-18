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Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией
Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией
Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:47
2021-03-18T13:47
2021-03-18T16:06
россия
владимир путин
республика крым
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.По его словам, это "праздник для всех нас, для всей нашей страны".На онлайн-встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя президент назвал дату воссоединения без преувеличения исторической.Глава государства отметил, что десятилетиями в развитие Крыма не вкладывали средства — из полуострова только "выкачивали" ресурсы, а теперь пришло время наверстывать упущенное.Как подчеркнул президент, главная задача — создать условия для комфортной жизни, быта и отдыха людей, расширять возможности в медицине и образовании, а также поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов.Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение. Восемнадцатого марта Владимир Путин, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении города и республики в состав России.
https://ria.ru/20210318/vossoedinenie-1601453751.html
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РИА Новости
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“Праздник для всех нас” – Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с РФ
“Праздник для всех нас” – Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с РФ
2021-03-18T13:47
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PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин, республика крым, общество
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин
поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.
По его словам, это "праздник для всех нас, для всей нашей страны".
На онлайн-встрече с представителями общественности Крыма
и Севастополя
президент назвал дату воссоединения без преувеличения исторической.
Глава государства отметил, что десятилетиями в развитие Крыма не вкладывали средства — из полуострова только "выкачивали" ресурсы, а теперь пришло время наверстывать упущенное.
"Вы сами хорошо знаете, сколько всего еще предстоит построить, отреставрировать, привести в порядок. Сколько проблем накопилось за предыдущее десятилетие, а многие их них фактически не решались и находились в загоне все эти годы", — сказал Путин.
Как подчеркнул президент, главная задача — создать условия для комфортной жизни, быта и отдыха людей, расширять возможности в медицине и образовании, а также поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов.
Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение. Восемнадцатого марта Владимир Путин, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении города и республики в состав России.