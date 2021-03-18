https://ria.ru/20210318/pozdravlenie-1601807526.html

Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией

Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с Россией

Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:47

2021-03-18T13:47

2021-03-18T16:06

россия

владимир путин

республика крым

общество

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.По его словам, это "праздник для всех нас, для всей нашей страны".На онлайн-встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя президент назвал дату воссоединения без преувеличения исторической.Глава государства отметил, что десятилетиями в развитие Крыма не вкладывали средства — из полуострова только "выкачивали" ресурсы, а теперь пришло время наверстывать упущенное.Как подчеркнул президент, главная задача — создать условия для комфортной жизни, быта и отдыха людей, расширять возможности в медицине и образовании, а также поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать инвесторов.Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение. Восемнадцатого марта Владимир Путин, руководство Крыма и мэр Севастополя подписали договор о вхождении города и республики в состав России.

https://ria.ru/20210318/vossoedinenie-1601453751.html

россия

республика крым

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“Праздник для всех нас” – Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с РФ “Праздник для всех нас” – Путин поздравил крымчан с седьмой годовщиной воссоединения с РФ 2021-03-18T13:47 true PT1M03S

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россия, владимир путин, республика крым, общество