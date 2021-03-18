Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210318/posol-1601754547.html
Косачев призвал Вашингтон извиниться за слова Байдена о Путине
Косачев призвал Вашингтон извиниться за слова Байдена о Путине
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что приглашение посла Анатолия Антонова из США в Москву на консультации не будет последним шагом, если не... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T09:26
2021-03-18T12:51
анатолий антонов
константин косачев
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что приглашение посла Анатолия Антонова из США в Москву на консультации не будет последним шагом, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны.Накануне Байден, отвечая на вопрос СМИ, отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Косачев отметил, что ожидания политики новой администрации США в российском направлении "списаны этим хамским заявлением в утиль". По мнению вице-спикера СФ, такие оценки недопустимы из уст президента, они обостряют двусторонние отношения США и России.По его словам приглашение российского посла "из Вашингтона в Москву на консультации - оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации". "Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны", - написал Косачев на своей странице в Facebook.Он добавил, что США "по экспертным оценкам, сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут", и попросил Байдена прокомментировать это.Санкции США В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".Кроме того, накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.
https://ria.ru/20210318/ssha-1601741154.html
https://ria.ru/20210317/posol-1601723947.html
https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:0:2617:1964_1920x0_80_0_0_32ba7fe1c4ad4a61f45a52c5d0781ecd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий антонов, константин косачев, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Косачев призвал Вашингтон извиниться за слова Байдена о Путине

09:26 18.03.2021 (обновлено: 12:51 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что приглашение посла Анатолия Антонова из США в Москву на консультации не будет последним шагом, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны.
Накануне Байден, отвечая на вопрос СМИ, отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.
Флаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
02:58
В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
Косачев отметил, что ожидания политики новой администрации США в российском направлении "списаны этим хамским заявлением в утиль". По мнению вице-спикера СФ, такие оценки недопустимы из уст президента, они обостряют двусторонние отношения США и России.
По его словам приглашение российского посла "из Вашингтона в Москву на консультации - оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации". "Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Он добавил, что США "по экспертным оценкам, сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут", и попросил Байдена прокомментировать это.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 21:49
Захарова прокомментировала приглашение на консультации посла России в США

Санкции США

В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".
Кроме того, накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.
В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.
В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
08:00
"Экстремальные" санкции: США хотят взяться за российский госдолг
 
Анатолий АнтоновКонстантин КосачевВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:19В Кремле проанализируют подход России к отношениям с США
13:15Песков ответил на вопрос о возможном переназначении Памфиловой в ЦИК
13:12Сторонники Сержа Саргсяна собрались у здания суда в Ереване
13:10Мосгорсуд отказался отпустить Сафронова из СИЗО
13:09Показан дизайн первого iPhone с гибким экраном
13:08В Кремле прокомментировали отзыв российского посла в США для консультаций
13:07Песков ответил на вопрос о планах встречи Путина с послом России в США
13:05Турецкий политолог назвал слова Байдена о Путине "помутнением рассудка"
13:05ДНР потребовала от Киева отказаться от ультиматумов на переговорах
13:04Путин поручил продолжить работу по трудоустройству выпускников вузов
13:02В Кремле заявили, что в графике Путина нет визита в Грецию
13:01В Кремле прокомментировали слова Байдена о Путине
13:01Тихановская запустила голосование о переговорах власти и оппозиции
13:00YouTube заблокировал возможность публикаций на канале "Вести Крым"
13:00В Крыму начали геологическую разведку новых месторождений воды
12:57В Армении опровергли слухи об участии в учениях НАТО
12:55При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
12:55Саакашвили назвал евродепутатов и экс-посла США "аморальными идиотами"
12:54Опреснитель для Ялты построят к концу 2022 года
12:51В Тель-Авиве запустили приложение для обеспечения безопасности женщин
Лента новостейМолния