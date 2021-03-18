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Косачев призвал Вашингтон извиниться за слова Байдена о Путине

Косачев призвал Вашингтон извиниться за слова Байдена о Путине

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что приглашение посла Анатолия Антонова из США в Москву на консультации не будет последним шагом, если не... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T09:26

2021-03-18T09:26

2021-03-18T12:51

анатолий антонов

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что приглашение посла Анатолия Антонова из США в Москву на консультации не будет последним шагом, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны.Накануне Байден, отвечая на вопрос СМИ, отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.Косачев отметил, что ожидания политики новой администрации США в российском направлении "списаны этим хамским заявлением в утиль". По мнению вице-спикера СФ, такие оценки недопустимы из уст президента, они обостряют двусторонние отношения США и России.По его словам приглашение российского посла "из Вашингтона в Москву на консультации - оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации". "Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны", - написал Косачев на своей странице в Facebook.Он добавил, что США "по экспертным оценкам, сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут", и попросил Байдена прокомментировать это.Санкции США В среду Минторг США расширил экспортные ограничения против России: ее внесли в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Торговые санкции США коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью, ряд исключений по авиации и космосу будут действовать только до 1 сентября. Решение вступит в силу с 18 марта. Поводом для таких мер стала ситуация с Алексеем Навальным и "применение химического и биологического оружия".Кроме того, накануне офис директора Национальной разведки США рассекретил доклад, в котором Москву обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа, дискредитировать Байдена и "посеять рознь" в американском обществе. В документе говорится о введении новых санкций против России.В Кремле доклад назвали "безосновательным и бездоказательным". Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия не имела никакого отношения к каким-либо кампаниям против кандидатов на выборах. По его словам, такие "далеко не качественные" материалы используются как повод для новых санкций.В МИД, в свою очередь, заявили, что относятся к новым ограничениям "спокойно" — подобные меры вводились уже более 90 раз. При этом в ведомстве указали, что усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, а ответственность за его ухудшение полностью лежит на США.

https://ria.ru/20210318/ssha-1601741154.html

https://ria.ru/20210317/posol-1601723947.html

https://ria.ru/20210318/sanktsii-1601511445.html

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анатолий антонов, константин косачев, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире