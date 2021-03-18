https://ria.ru/20210318/plennitsa-1601859752.html

Бывшей пленнице "скопинского маньяка" предложили государственную защиту

Бывшей пленнице "скопинского маньяка" предложили государственную защиту

Руководитель следственного управления СК по Рязанской области Владимир Никешкин предложил бывшей пленнице "скопинского маньяка" Екатерине Жаровой... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:57

2021-03-18T17:57

2021-03-18T17:57

виктор мохов

следственный комитет россии (ск рф)

скопин

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Руководитель следственного управления СК по Рязанской области Владимир Никешкин предложил бывшей пленнице "скопинского маньяка" Екатерине Жаровой государственную защиту, сообщает ведомство."Сегодня посредством мессенджера WhatsApp состоялся разговор руководителя следственного управления СК России по Рязанской области с Екатериной Жаровой, бывшей пленницей Виктора Мохова, названного в прессе "скопинским маньяком", - значится в сообщении.Никешкин сообщил женщине "о направлении им в УМВД России по Рязанской области поручения об особом контроле и принятии мер, направленных на усиление административного надзора в отношении Мохова, а также предложил Екатерине подготовить заявление о предоставлении ей государственной защиты". Сама она отметила, что "в настоящее время применение в отношении нее мер защиты не требуется".Женщине предоставлены контакты управления на случай экстренной связи. Руководитель СУСК взял ситуацию на личный контроль.Мохов покинул исправительную колонию 3 марта, что подтвердили РИА Новости в УФСИН Саратовской области. Домой в Скопин он вернулся 5 марта. По иску администрации исправительной колонии №4, где он отбывал наказание, в его отношении установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Следующие шесть лет ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, он должен будет дважды в месяц отмечаться в местной полиции.В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года они были освобождены.Скопинский районный суд 30 августа 2005 года приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но с учетом изменений, внесенных Пугачевским райсудом 24 июля 2012 года, этот срок был сокращён до 16 лет 10 месяцев.

https://ria.ru/20210308/mokhov-1600348345.html

https://ria.ru/20210305/shou-1600063928.html

скопин

рязанская область

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виктор мохов, следственный комитет россии (ск рф), скопин, рязанская область, происшествия