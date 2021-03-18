https://ria.ru/20210318/otnosheniya-1601814371.html

Кремль назвал отношения России и США очень плохими

Кремль назвал отношения России и США очень плохими

Отношения между Россией и США очень плохие, вопрос, как их улучшить, нужно задавать не Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T14:25

2021-03-18T14:25

2021-03-18T14:25

россия

джо байден

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Отношения между Россией и США очень плохие, вопрос, как их улучшить, нужно задавать не Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Отношения очень плохие", - сказал Песков на вопрос, как бы он описал отношения РФ и США.На уточняющий вопрос, как их улучшить, он ответил: "Это уже не к нам вопрос".Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.Ранее стало известно о том, что посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву на фоне заявлений Байдена.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась ранее пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

https://ria.ru/20210318/bayden-1601799169.html

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россия, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире