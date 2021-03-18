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Сергей Кравцов обсудил организацию отдыха учителей в России
Сергей Кравцов обсудил организацию отдыха учителей в России
Планы по разработке программы организации отдыха учителей уже есть, но конкретные ее параметры еще находятся на стадии обсуждения и зависят от финансирования,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-18T18:57
2021-03-18T18:57
2021-03-19T17:05
сергей кравцов
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Планы по разработке программы организации отдыха учителей уже есть, но конкретные ее параметры еще находятся на стадии обсуждения и зависят от финансирования, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Насчет отдыха учителей будем думать. Этой работой надо заниматься, может, в рамках взаимодействия с Ростуризмом. Мы тоже даем им свои предложения", - сказал Кравцов на круглом столе в рамках финала конкурса "Учитель будущего".По его словам, конкретные параметры программы зависят от объема дополнительных средств, которые могут пойти на эти цели. Как отметили участники круглого стола, поездки в регионы страны позволили бы учителям поделиться опытом с коллегами, практика образовательного туризма могла бы стать полезной и для учеников, позволить им познакомиться с жизнью различных регионов страны.В ГК "Просвещение" напомнили, что ряд проектов образовательного туризма с помощью цифровых ресурсов уже стартовал. Так, с 9 марта подростки со всех регионов могут принять участие в образовательно-туристическом конкурсе "Страна открытий", организованным московским Комитетом по туризму, Ростуризмом и ГК "Просвещение". Участники конкурса делятся короткими видеороликами и рассказывают о необычных местах, исторических памятниках, высокотехнологичных производствах в регионах.Кроме того, ГК "Просвещение" и проект "Герои" реализуют проект "Россия глазами детей. Посмотрим". Победители ежегодных онлайн-марафонов становятся участниками реалити-сериала, в рамках которого они путешествуют по стране и при поддержке педагогов, экспертов и специалистов медиаиндустрии рассказывают сверстникам о достопримечательностях регионов.Финал конкурса "Учитель будущего" проходит в Санкт-Петербурге, он реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Финальные испытания в Петербурге продлятся несколько дней и завершатся 20 марта, когда будет выбрано 30 команд-победителей.
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сергей кравцов, образование - общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости
. Планы по разработке программы организации отдыха учителей уже есть, но конкретные ее параметры еще находятся на стадии обсуждения и зависят от финансирования, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов
.
"Насчет отдыха учителей будем думать. Этой работой надо заниматься, может, в рамках взаимодействия с Ростуризмом. Мы тоже даем им свои предложения", - сказал Кравцов на круглом столе в рамках финала конкурса "Учитель будущего".
По его словам, конкретные параметры программы зависят от объема дополнительных средств, которые могут пойти на эти цели.
Как отметили участники круглого стола, поездки в регионы страны позволили бы учителям поделиться опытом с коллегами, практика образовательного туризма могла бы стать полезной и для учеников, позволить им познакомиться с жизнью различных регионов страны.
"Учебники – это неотъемлемый инструмент учителя, это носители знаний. Но только учитель может найти подход к каждому ребенку, действительно увлечь своим предметом, воспитать уважение к другим. Чем больше вы уделяете внимание воспитанию ребят, развиваете уважение и любовь к нашей Родине, тем сильнее она будет", – обратился к учителям принявший участие в круглом столе председатель совета директоров ГК "Просвещение" Владимир Узун.
В ГК "Просвещение" напомнили, что ряд проектов образовательного туризма с помощью цифровых ресурсов уже стартовал. Так, с 9 марта подростки со всех регионов могут принять участие в образовательно-туристическом конкурсе "Страна открытий", организованным московским Комитетом по туризму, Ростуризмом и ГК "Просвещение". Участники конкурса делятся короткими видеороликами и рассказывают о необычных местах, исторических памятниках, высокотехнологичных производствах в регионах.
Кроме того, ГК "Просвещение" и проект "Герои" реализуют проект "Россия глазами детей. Посмотрим". Победители ежегодных онлайн-марафонов становятся участниками реалити-сериала, в рамках которого они путешествуют по стране и при поддержке педагогов, экспертов и специалистов медиаиндустрии рассказывают сверстникам о достопримечательностях регионов.
Финал конкурса "Учитель будущего" проходит в Санкт-Петербурге, он реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Финальные испытания в Петербурге продлятся несколько дней и завершатся 20 марта, когда будет выбрано 30 команд-победителей.