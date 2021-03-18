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Сергей Кравцов обсудил организацию отдыха учителей в России
Сергей Кравцов обсудил организацию отдыха учителей в России
Планы по разработке программы организации отдыха учителей уже есть, но конкретные ее параметры еще находятся на стадии обсуждения и зависят от финансирования,... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-18T18:57
2021-03-19T17:05
сергей кравцов
образование - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Планы по разработке программы организации отдыха учителей уже есть, но конкретные ее параметры еще находятся на стадии обсуждения и зависят от финансирования, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Насчет отдыха учителей будем думать. Этой работой надо заниматься, может, в рамках взаимодействия с Ростуризмом. Мы тоже даем им свои предложения", - сказал Кравцов на круглом столе в рамках финала конкурса "Учитель будущего".По его словам, конкретные параметры программы зависят от объема дополнительных средств, которые могут пойти на эти цели. Как отметили участники круглого стола, поездки в регионы страны позволили бы учителям поделиться опытом с коллегами, практика образовательного туризма могла бы стать полезной и для учеников, позволить им познакомиться с жизнью различных регионов страны.В ГК "Просвещение" напомнили, что ряд проектов образовательного туризма с помощью цифровых ресурсов уже стартовал. Так, с 9 марта подростки со всех регионов могут принять участие в образовательно-туристическом конкурсе "Страна открытий", организованным московским Комитетом по туризму, Ростуризмом и ГК "Просвещение". Участники конкурса делятся короткими видеороликами и рассказывают о необычных местах, исторических памятниках, высокотехнологичных производствах в регионах.Кроме того, ГК "Просвещение" и проект "Герои" реализуют проект "Россия глазами детей. Посмотрим". Победители ежегодных онлайн-марафонов становятся участниками реалити-сериала, в рамках которого они путешествуют по стране и при поддержке педагогов, экспертов и специалистов медиаиндустрии рассказывают сверстникам о достопримечательностях регионов.Финал конкурса "Учитель будущего" проходит в Санкт-Петербурге, он реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Финальные испытания в Петербурге продлятся несколько дней и завершатся 20 марта, когда будет выбрано 30 команд-победителей.
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РИА Новости
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60
сергей кравцов, образование - общество

Сергей Кравцов обсудил организацию отдыха учителей в России

18:57 18.03.2021 (обновлено: 17:05 19.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Планы по разработке программы организации отдыха учителей уже есть, но конкретные ее параметры еще находятся на стадии обсуждения и зависят от финансирования, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Насчет отдыха учителей будем думать. Этой работой надо заниматься, может, в рамках взаимодействия с Ростуризмом. Мы тоже даем им свои предложения", - сказал Кравцов на круглом столе в рамках финала конкурса "Учитель будущего".
Дистанционный урок - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 17:42
На площадке ВЭБ.РФ обсудили будущее школьного образования после пандемии
По его словам, конкретные параметры программы зависят от объема дополнительных средств, которые могут пойти на эти цели.
Как отметили участники круглого стола, поездки в регионы страны позволили бы учителям поделиться опытом с коллегами, практика образовательного туризма могла бы стать полезной и для учеников, позволить им познакомиться с жизнью различных регионов страны.
"Учебники – это неотъемлемый инструмент учителя, это носители знаний. Но только учитель может найти подход к каждому ребенку, действительно увлечь своим предметом, воспитать уважение к другим. Чем больше вы уделяете внимание воспитанию ребят, развиваете уважение и любовь к нашей Родине, тем сильнее она будет", – обратился к учителям принявший участие в круглом столе председатель совета директоров ГК "Просвещение" Владимир Узун.
В ГК "Просвещение" напомнили, что ряд проектов образовательного туризма с помощью цифровых ресурсов уже стартовал. Так, с 9 марта подростки со всех регионов могут принять участие в образовательно-туристическом конкурсе "Страна открытий", организованным московским Комитетом по туризму, Ростуризмом и ГК "Просвещение". Участники конкурса делятся короткими видеороликами и рассказывают о необычных местах, исторических памятниках, высокотехнологичных производствах в регионах.
Кроме того, ГК "Просвещение" и проект "Герои" реализуют проект "Россия глазами детей. Посмотрим". Победители ежегодных онлайн-марафонов становятся участниками реалити-сериала, в рамках которого они путешествуют по стране и при поддержке педагогов, экспертов и специалистов медиаиндустрии рассказывают сверстникам о достопримечательностях регионов.
Студентка Уральского горного университета в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 16:29
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Финал конкурса "Учитель будущего" проходит в Санкт-Петербурге, он реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Финальные испытания в Петербурге продлятся несколько дней и завершатся 20 марта, когда будет выбрано 30 команд-победителей.
 
Сергей КравцовОбразование - Общество
 
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