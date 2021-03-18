https://ria.ru/20210318/otdykh-1602021461.html

Сергей Кравцов обсудил организацию отдыха учителей в России

Сергей Кравцов обсудил организацию отдыха учителей в России

Планы по разработке программы организации отдыха учителей уже есть, но конкретные ее параметры еще находятся на стадии обсуждения и зависят от финансирования,... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-18T18:57

2021-03-18T18:57

2021-03-19T17:05

сергей кравцов

образование - общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Планы по разработке программы организации отдыха учителей уже есть, но конкретные ее параметры еще находятся на стадии обсуждения и зависят от финансирования, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Насчет отдыха учителей будем думать. Этой работой надо заниматься, может, в рамках взаимодействия с Ростуризмом. Мы тоже даем им свои предложения", - сказал Кравцов на круглом столе в рамках финала конкурса "Учитель будущего".По его словам, конкретные параметры программы зависят от объема дополнительных средств, которые могут пойти на эти цели. Как отметили участники круглого стола, поездки в регионы страны позволили бы учителям поделиться опытом с коллегами, практика образовательного туризма могла бы стать полезной и для учеников, позволить им познакомиться с жизнью различных регионов страны.В ГК "Просвещение" напомнили, что ряд проектов образовательного туризма с помощью цифровых ресурсов уже стартовал. Так, с 9 марта подростки со всех регионов могут принять участие в образовательно-туристическом конкурсе "Страна открытий", организованным московским Комитетом по туризму, Ростуризмом и ГК "Просвещение". Участники конкурса делятся короткими видеороликами и рассказывают о необычных местах, исторических памятниках, высокотехнологичных производствах в регионах.Кроме того, ГК "Просвещение" и проект "Герои" реализуют проект "Россия глазами детей. Посмотрим". Победители ежегодных онлайн-марафонов становятся участниками реалити-сериала, в рамках которого они путешествуют по стране и при поддержке педагогов, экспертов и специалистов медиаиндустрии рассказывают сверстникам о достопримечательностях регионов.Финал конкурса "Учитель будущего" проходит в Санкт-Петербурге, он реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Финальные испытания в Петербурге продлятся несколько дней и завершатся 20 марта, когда будет выбрано 30 команд-победителей.

https://ria.ru/20210318/obrazovanie-1601855821.html

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сергей кравцов, образование - общество