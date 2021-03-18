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В Новочебоксарске мальчик выжил после падения с 25-го этажа на "Газель"
В Новочебоксарске мальчик выжил после падения с 25-го этажа на "Газель"
Мальчик 11 лет выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске на припаркованную "Газель" и остался жив, он в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T11:41
2021-03-18T11:41
следственный комитет россии (ск рф)
новочебоксарск
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Мальчик 11 лет выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске на припаркованную "Газель" и остался жив, он в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Чувашии."Сегодня утром 11-летний мальчик поднялся на 25-й этаж дома на улице Винокурова в Новочебоксарске на общий балкон и оттуда упал. Мальчик упал на припаркованную возле дома "Газель". Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии", - рассказали агентству в региональном СУСК.По словам собеседницы агентства, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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следственный комитет россии (ск рф), новочебоксарск, происшествия

В Новочебоксарске мальчик выжил после падения с 25-го этажа на "Газель"

11:41 18.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Мальчик 11 лет выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске на припаркованную "Газель" и остался жив, он в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Чувашии.
"Сегодня утром 11-летний мальчик поднялся на 25-й этаж дома на улице Винокурова в Новочебоксарске на общий балкон и оттуда упал. Мальчик упал на припаркованную возле дома "Газель". Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии", - рассказали агентству в региональном СУСК.
По словам собеседницы агентства, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
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Следственный комитет России (СК РФ)НовочебоксарскПроисшествия
 
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