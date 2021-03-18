https://ria.ru/20210318/novocheboksarsk-1601779627.html

В Новочебоксарске мальчик выжил после падения с 25-го этажа на "Газель"

В Новочебоксарске мальчик выжил после падения с 25-го этажа на "Газель"

Мальчик 11 лет выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске на припаркованную "Газель" и остался жив, он в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:41

2021-03-18T11:41

2021-03-18T11:41

следственный комитет россии (ск рф)

новочебоксарск

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар - РИА Новости. Мальчик 11 лет выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске на припаркованную "Газель" и остался жив, он в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Чувашии."Сегодня утром 11-летний мальчик поднялся на 25-й этаж дома на улице Винокурова в Новочебоксарске на общий балкон и оттуда упал. Мальчик упал на припаркованную возле дома "Газель". Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии", - рассказали агентству в региональном СУСК.По словам собеседницы агентства, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20210215/padenie-1597568078.html

новочебоксарск

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), новочебоксарск, происшествия