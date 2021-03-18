https://ria.ru/20210318/musor-1601826614.html
В Ленобласти в рамках пилотного проекта собрали почти 500 тонн мусора
В Ленобласти в рамках пилотного проекта собрали почти 500 тонн мусора
За три месяца реализации пилотного проекта по раздельному сбору в городах Кингисеппе, Ивангороде, Сланцах и Луге Ленинградской области было собрано почти 500... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T15:20
2021-03-18T15:20
2021-03-18T15:20
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. За три месяца реализации пилотного проекта по раздельному сбору в городах Кингисеппе, Ивангороде, Сланцах и Луге Ленинградской области было собрано почти 500 тонн раздельного мусора, заявил глава региона Александр Дрозденко в четверг на экосовете.По словам губернатора, он сам сортирует отходы дома, и предложил создать в Ленобласти "Экологические дома" для более глубокой сортировки отходов, где будет возможность сдать покрышки и макулатуру и взамен получить вознаграждение."Пока нами разрабатывается три направления разделения мусора: стекло, пластик и, в ближайшее время, макулатура. Вводить более глубокую сортировку, не отработав самую простую, не стоит. Мы хотим сделать Центр по сбору покрышек. Мы готовы людям платить за сбор покрышек. Думаю, в мае-июне, мы попробуем на это пойти через уточнение бюджета", - отметил глава региона.Он уточнил, что за три месяца реализации пилотного проекта по раздельному сбору в городах Кингисеппе, Ивангороде, Сланцах и Луге Ленинградской области было собрано 194 тонн ПЭТ и 241 тонн стекла.
https://ria.ru/20210318/drozdenko-1601808522.html
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александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости
. За три месяца реализации пилотного проекта по раздельному сбору в городах Кингисеппе, Ивангороде, Сланцах и Луге Ленинградской области было собрано почти 500 тонн раздельного мусора, заявил глава региона Александр Дрозденко
в четверг на экосовете.
По словам губернатора, он сам сортирует отходы дома, и предложил создать в Ленобласти "Экологические дома" для более глубокой сортировки отходов, где будет возможность сдать покрышки и макулатуру и взамен получить вознаграждение.
"Пока нами разрабатывается три направления разделения мусора: стекло, пластик и, в ближайшее время, макулатура. Вводить более глубокую сортировку, не отработав самую простую, не стоит. Мы хотим сделать Центр по сбору покрышек. Мы готовы людям платить за сбор покрышек. Думаю, в мае-июне, мы попробуем на это пойти через уточнение бюджета", - отметил глава региона.
Он уточнил, что за три месяца реализации пилотного проекта по раздельному сбору в городах Кингисеппе, Ивангороде, Сланцах и Луге Ленинградской области было собрано 194 тонн ПЭТ и 241 тонн стекла.
"Баки для раздельного сбора пластика и стекла 5 апреля появятся в Колтушах. Следующими на очереди станут Сосновый бор, Сосново, Аннинское, Ропшинское поселения, Кириши, Тихвин и микрорайон "Южный" Всеволожского района", - отметил Дрозденко.