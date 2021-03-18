Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210318/musor-1601805596.html
Мособлдума предложила повысить штрафы за незаконный сброс мусора
Мособлдума предложила повысить штрафы за незаконный сброс мусора
Размер административных штрафов за незаконно выбрасываемый из транспортных средств мусор в населенных пунктах, лесопарках, садоводческих товариществах,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:38
2021-03-18T19:22
новости подмосковья
московская областная дума
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/93/1562319375_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ae51f988433d37f3baa6ce703aef70ff.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Размер административных штрафов за незаконно выбрасываемый из транспортных средств мусор в населенных пунктах, лесопарках, садоводческих товариществах, предложили увеличить в Московской области, речь может идти даже об изъятии транспорта у нарушителей за серьезный экологический вред.Размер административных штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест – в населенных пунктах, лесопарках, садоводческих товариществах, предложили увеличить в Московской области вплоть до изъятия у нарушителя транспортного средства."Мы вышли с предложением изменения в КоАП с точки зрения увеличения штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест, потому что они сегодня не отвечают требованиям, которые необходимы, в том числе по ликвидации экологических нарушений, ущерба. Штраф надо значительно увеличить", - сказал журналистам глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.По его словам, транспортные средства с прицепами, тракторы, самосвалы, наносящие серьезный экологический вред, возможно, будут изымать у нарушителей. "Нас поддержали коллеги из Мосгордумы", - добавил он.Кроме этого, отметил Брынцалов, необходимо закрепить возможность применения средств фото- и видеофиксации правонарушений в области обращения с отходами.
https://ria.ru/20210225/musor-1598991104.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156231/93/1562319375_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_3ee18d31b4d899d80994eddc8dfc28b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская областная дума, общество

Мособлдума предложила повысить штрафы за незаконный сброс мусора

13:38 18.03.2021 (обновлено: 19:22 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Размер административных штрафов за незаконно выбрасываемый из транспортных средств мусор в населенных пунктах, лесопарках, садоводческих товариществах, предложили увеличить в Московской области, речь может идти даже об изъятии транспорта у нарушителей за серьезный экологический вред.
Размер административных штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест – в населенных пунктах, лесопарках, садоводческих товариществах, предложили увеличить в Московской области вплоть до изъятия у нарушителя транспортного средства.
"Мы вышли с предложением изменения в КоАП с точки зрения увеличения штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест, потому что они сегодня не отвечают требованиям, которые необходимы, в том числе по ликвидации экологических нарушений, ущерба. Штраф надо значительно увеличить", - сказал журналистам глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его словам, транспортные средства с прицепами, тракторы, самосвалы, наносящие серьезный экологический вред, возможно, будут изымать у нарушителей. "Нас поддержали коллеги из Мосгордумы", - добавил он.
Кроме этого, отметил Брынцалов, необходимо закрепить возможность применения средств фото- и видеофиксации правонарушений в области обращения с отходами.
Уборка мусора после сноса здания - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 19:07Новости Подмосковья
Талоны на выгрузку строительного мусора введут в Подмосковье к осени
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01Politico: США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния