https://ria.ru/20210318/musor-1601805596.html
Мособлдума предложила повысить штрафы за незаконный сброс мусора
Мособлдума предложила повысить штрафы за незаконный сброс мусора
Размер административных штрафов за незаконно выбрасываемый из транспортных средств мусор в населенных пунктах, лесопарках, садоводческих товариществах,... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:38
2021-03-18T13:38
2021-03-18T19:22
новости подмосковья
московская областная дума
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Размер административных штрафов за незаконно выбрасываемый из транспортных средств мусор в населенных пунктах, лесопарках, садоводческих товариществах, предложили увеличить в Московской области, речь может идти даже об изъятии транспорта у нарушителей за серьезный экологический вред.Размер административных штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест – в населенных пунктах, лесопарках, садоводческих товариществах, предложили увеличить в Московской области вплоть до изъятия у нарушителя транспортного средства."Мы вышли с предложением изменения в КоАП с точки зрения увеличения штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест, потому что они сегодня не отвечают требованиям, которые необходимы, в том числе по ликвидации экологических нарушений, ущерба. Штраф надо значительно увеличить", - сказал журналистам глава Мособлдумы Игорь Брынцалов.По его словам, транспортные средства с прицепами, тракторы, самосвалы, наносящие серьезный экологический вред, возможно, будут изымать у нарушителей. "Нас поддержали коллеги из Мосгордумы", - добавил он.Кроме этого, отметил Брынцалов, необходимо закрепить возможность применения средств фото- и видеофиксации правонарушений в области обращения с отходами.
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московская областная дума, общество
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Размер административных штрафов за незаконно выбрасываемый из транспортных средств мусор в населенных пунктах, лесопарках, садоводческих товариществах, предложили увеличить в Московской области
, речь может идти даже об изъятии транспорта у нарушителей за серьезный экологический вред.
Размер административных штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест – в населенных пунктах, лесопарках, садоводческих товариществах, предложили увеличить в Московской области вплоть до изъятия у нарушителя транспортного средства.
"Мы вышли с предложением изменения в КоАП с точки зрения увеличения штрафов за сброс или выгрузку из транспортного средства отходов производства и потребления вне специально отведенных мест, потому что они сегодня не отвечают требованиям, которые необходимы, в том числе по ликвидации экологических нарушений, ущерба. Штраф надо значительно увеличить", - сказал журналистам глава Мособлдумы
Игорь Брынцалов.
По его словам, транспортные средства с прицепами, тракторы, самосвалы, наносящие серьезный экологический вред, возможно, будут изымать у нарушителей. "Нас поддержали коллеги из Мосгордумы", - добавил он.
Кроме этого, отметил Брынцалов, необходимо закрепить возможность применения средств фото- и видеофиксации правонарушений в области обращения с отходами.