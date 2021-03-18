https://ria.ru/20210318/meditsina-1601753649.html

Четвертая Всероссийская конференция "Орфаника"

Четвертая Всероссийская конференция "Орфаника"

23 марта в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится четвертая Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.

2021-03-18T09:18

2021-03-18T09:18

2021-03-18T09:18

анонсы

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Задать вопросК участию приглашены:- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;- главный внештатный детский специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы Елена ПЕТРЯЙКИНА;- главный внештатный детский специалист кардиолог Мария ШКОЛЬНИКОВА.В рамках конференции будут обсуждаться следующие темы: орфанная настороженность лечащего врача и показания для консультации эндокринолога, невропатолога, генетика и других узких специалистов; мифы или факты об орфанных заболеваниях. Состоится премьера новой секции "Консилиум в режиме реального времени". Будут освещены современные возможности маршрутизации пациентов с орфанными заболеваниями в Российской Федерации.Онлайн-трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы