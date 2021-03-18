Четвертая Всероссийская конференция "Орфаника"
23 марта в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится четвертая Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
Задать вопрос
К участию приглашены:
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы Елена ПЕТРЯЙКИНА;
- главный внештатный детский специалист кардиолог Мария ШКОЛЬНИКОВА.
В рамках конференции будут обсуждаться следующие темы: орфанная настороженность лечащего врача и показания для консультации эндокринолога, невропатолога, генетика и других узких специалистов; мифы или факты об орфанных заболеваниях. Состоится премьера новой секции "Консилиум в режиме реального времени". Будут освещены современные возможности маршрутизации пациентов с орфанными заболеваниями в Российской Федерации.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы Елена ПЕТРЯЙКИНА;
- главный внештатный детский специалист кардиолог Мария ШКОЛЬНИКОВА.
В рамках конференции будут обсуждаться следующие темы: орфанная настороженность лечащего врача и показания для консультации эндокринолога, невропатолога, генетика и других узких специалистов; мифы или факты об орфанных заболеваниях. Состоится премьера новой секции "Консилиум в режиме реального времени". Будут освещены современные возможности маршрутизации пациентов с орфанными заболеваниями в Российской Федерации.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru