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Четвертая Всероссийская конференция "Орфаника"
Четвертая Всероссийская конференция "Орфаника"
23 марта в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится четвертая Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
2021-03-18T09:18
2021-03-18T09:18
анонсы
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Задать вопросК участию приглашены:- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;- главный внештатный детский специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы Елена ПЕТРЯЙКИНА;- главный внештатный детский специалист кардиолог Мария ШКОЛЬНИКОВА.В рамках конференции будут обсуждаться следующие темы: орфанная настороженность лечащего врача и показания для консультации эндокринолога, невропатолога, генетика и других узких специалистов; мифы или факты об орфанных заболеваниях. Состоится премьера новой секции "Консилиум в режиме реального времени". Будут освещены современные возможности маршрутизации пациентов с орфанными заболеваниями в Российской Федерации.Онлайн-трансляция будет доступна на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Четвертая Всероссийская конференция "Орфаника"

09:18 18.03.2021
 
Читать ria.ru в
23 марта в 9:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится четвертая Всероссийская конференция "Орфаника", посвященная диагностике и лечению орфанных заболеваний.
Задать вопрос

К участию приглашены:
- президент Ассоциации медицинских генетиков Сергей КУЦЕВ;
- главный внештатный детский специалист эндокринолог Департамента здравоохранения города Москвы Елена ПЕТРЯЙКИНА;
- главный внештатный детский специалист кардиолог Мария ШКОЛЬНИКОВА.

В рамках конференции будут обсуждаться следующие темы: орфанная настороженность лечащего врача и показания для консультации эндокринолога, невропатолога, генетика и других узких специалистов; мифы или факты об орфанных заболеваниях. Состоится премьера новой секции "Консилиум в режиме реального времени". Будут освещены современные возможности маршрутизации пациентов с орфанными заболеваниями в Российской Федерации.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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