https://ria.ru/20210318/krym-1601841449.html

Минобороны отчиталось Путину о строительстве водозабора для Севастополя

Минобороны отчиталось Путину о строительстве водозабора для Севастополя

Минобороны РФ выполнило поручение президента Владимира Путина по обеспечению Севастополя бесперебойным водоснабжением, в город ежедневно поступает 65 тысяч... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:37

2021-03-18T16:37

2021-03-18T16:37

тимур иванов

владимир путин

республика крым

севастополь

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ выполнило поручение президента Владимира Путина по обеспечению Севастополя бесперебойным водоснабжением, в город ежедневно поступает 65 тысяч кубометров воды, сообщил в четверг замминистра обороны Тимур Иванов."Ваше поручение Министерству обороны по обеспечению города Севастополь бесперебойным водоснабжением выполнено", - доложил Иванов главе государства по прямой связи, которую транслирует "Россия 24"."Таким образом, с учетом производительности нового водозабора в Севастополь с сегодняшнего дня подается 65 тысяч кубометров воды в сутки", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20210318/voda-1601834601.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимур иванов, владимир путин, республика крым, севастополь, общество