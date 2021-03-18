https://ria.ru/20210318/krym-1601841449.html
Минобороны отчиталось Путину о строительстве водозабора для Севастополя
Минобороны отчиталось Путину о строительстве водозабора для Севастополя
Минобороны РФ выполнило поручение президента Владимира Путина по обеспечению Севастополя бесперебойным водоснабжением, в город ежедневно поступает 65 тысяч... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:37
2021-03-18T16:37
2021-03-18T16:37
тимур иванов
владимир путин
республика крым
севастополь
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ выполнило поручение президента Владимира Путина по обеспечению Севастополя бесперебойным водоснабжением, в город ежедневно поступает 65 тысяч кубометров воды, сообщил в четверг замминистра обороны Тимур Иванов."Ваше поручение Министерству обороны по обеспечению города Севастополь бесперебойным водоснабжением выполнено", - доложил Иванов главе государства по прямой связи, которую транслирует "Россия 24"."Таким образом, с учетом производительности нового водозабора в Севастополь с сегодняшнего дня подается 65 тысяч кубометров воды в сутки", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20210318/voda-1601834601.html
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тимур иванов, владимир путин, республика крым, севастополь, общество