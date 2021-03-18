https://ria.ru/20210318/krym-1601840321.html
Путин попросил доложить о подготовке к летнему сезону в Крыму
Путин попросил доложить о подготовке к летнему сезону в Крыму
Президент РФ Владимир Путин попросил доложить о подготовке к летнему сезону и рассказать, как жители Крыма, Севастополя и гости полуострова будут обеспечиваться РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T16:34
2021-03-18T16:34
2021-03-18T16:34
владимир путин
республика крым
севастополь
общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил доложить о подготовке к летнему сезону и рассказать, как жители Крыма, Севастополя и гости полуострова будут обеспечиваться водой.Путин в четверг принял участие в телемосте о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в Республике Крым и Севастополе. Открывая телемост, Путин напомнил, что давал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя. План рассчитан до 2024 года."Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям", - сказал Путин, уточнив, что это и разработка подземных запасов воды, и строительство гидросооружений, ликвидация потерь воды в сетях."Сегодня жду от вас доклада о том, как идет реализация этого комплексного проекта, что уже удалось сделать, какая готовность к летнему, пиковому сезону, как будут обеспечиваться водой крымчане, севастопольцы и многочисленные гости полуострова", - сказал президент.
https://ria.ru/20210318/krym-1601836506.html
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владимир путин, республика крым, севастополь, общество