https://ria.ru/20210318/krym-1601770372.html

В Минобороны рассказали о роли ЧФ России во время "крымской весны"

В Минобороны рассказали о роли ЧФ России во время "крымской весны"

Минобороны: в 2014 году крымчане видели в ЧФ защитника от националистов

2021-03-18T11:03

2021-03-18T11:03

2021-03-18T11:16

андрей картаполов

вооруженные силы рф

совет федерации рф

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

киев

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588544486_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_910bb5834bc78ac786f28423e7230fd8.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители Крыма в 2014 году видели в Черноморском флоте РФ единственных защитников от расправ украинских националистов, заявил в четверг начальник главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов."Восемнадцатого февраля 2014 года, командующий Черноморским флотом докладывал министру обороны генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу: "Личный состав чувствует моральную поддержку подавляющего большинства населения региона, которое видит в Черноморском флоте единственную силу, способную оградить его от расправы, готовящейся украинскими националистами в Крыму", - рассказал он в ходе круглого стола "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань", проходящего в Совете федерации.По его словам, в то время в Крыму было немало предпосылок к местному майдану и гражданской войне, а первые их "всполохи" докатились до полуострова вместе с телами бойцов, которые погибли в Киеве от рук снайперов 22 февраля 2014 года."Полуостров прощался с двумя сотрудниками спецподразделения "Тигр". Эти драматические события ещё больше сплотили крымчан... События февраля и марта 2014 года со всей очевидностью подтвердили, что генная тяга Крыма к России существовала даже под прессом его насильственной украинизации", - отметил Картаполов.Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210318/naryshkin-1601765915.html

https://ria.ru/20210316/krym-1601519360.html

республика крым

севастополь

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей картаполов, вооруженные силы рф, совет федерации рф, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, киев, безопасность