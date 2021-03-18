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В Минобороны рассказали о роли ЧФ России во время "крымской весны"
В Минобороны рассказали о роли ЧФ России во время "крымской весны"
Минобороны: в 2014 году крымчане видели в ЧФ защитника от националистов
2021-03-18T11:03
2021-03-18T11:16
андрей картаполов
вооруженные силы рф
совет федерации рф
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
киев
безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители Крыма в 2014 году видели в Черноморском флоте РФ единственных защитников от расправ украинских националистов, заявил в четверг начальник главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов."Восемнадцатого февраля 2014 года, командующий Черноморским флотом докладывал министру обороны генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу: "Личный состав чувствует моральную поддержку подавляющего большинства населения региона, которое видит в Черноморском флоте единственную силу, способную оградить его от расправы, готовящейся украинскими националистами в Крыму", - рассказал он в ходе круглого стола "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань", проходящего в Совете федерации.По его словам, в то время в Крыму было немало предпосылок к местному майдану и гражданской войне, а первые их "всполохи" докатились до полуострова вместе с телами бойцов, которые погибли в Киеве от рук снайперов 22 февраля 2014 года."Полуостров прощался с двумя сотрудниками спецподразделения "Тигр". Эти драматические события ещё больше сплотили крымчан... События февраля и марта 2014 года со всей очевидностью подтвердили, что генная тяга Крыма к России существовала даже под прессом его насильственной украинизации", - отметил Картаполов.Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210318/naryshkin-1601765915.html
https://ria.ru/20210316/krym-1601519360.html
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андрей картаполов, вооруженные силы рф, совет федерации рф, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, киев, безопасность

В Минобороны рассказали о роли ЧФ России во время "крымской весны"

11:03 18.03.2021 (обновлено: 11:16 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Черноморского флота
Военнослужащие Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Минобороны: в 2014 году крымчане видели в ЧФ защитника от националистов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители Крыма в 2014 году видели в Черноморском флоте РФ единственных защитников от расправ украинских националистов, заявил в четверг начальник главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов.
"Восемнадцатого февраля 2014 года, командующий Черноморским флотом докладывал министру обороны генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу: "Личный состав чувствует моральную поддержку подавляющего большинства населения региона, которое видит в Черноморском флоте единственную силу, способную оградить его от расправы, готовящейся украинскими националистами в Крыму", - рассказал он в ходе круглого стола "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань", проходящего в Совете федерации.
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Нарышкин напомнил о "темном и гнетущем безвременье" в истории Крыма
По его словам, в то время в Крыму было немало предпосылок к местному майдану и гражданской войне, а первые их "всполохи" докатились до полуострова вместе с телами бойцов, которые погибли в Киеве от рук снайперов 22 февраля 2014 года.
"Полуостров прощался с двумя сотрудниками спецподразделения "Тигр". Эти драматические события ещё больше сплотили крымчан... События февраля и марта 2014 года со всей очевидностью подтвердили, что генная тяга Крыма к России существовала даже под прессом его насильственной украинизации", - отметил Картаполов.
Крым стал российским после референдума 16 марта 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Андрей КартаполовВооруженные силы РФСовет Федерации РФВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНКиевБезопасность
 
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