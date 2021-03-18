https://ria.ru/20210318/kadyrov-1601891075.html

Кадыров прокомментировал реакцию Пескова на жалобу чеченских бойцов

Кадыров прокомментировал реакцию Пескова на жалобу чеченских бойцов

Главу Чечни Рамзана Кадырова удивили слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, посоветовавшего бойцам полка имени Ахмата Кадырова обратиться в... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T21:20

2021-03-18T21:20

2021-03-18T23:30

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

рамзан кадыров

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главу Чечни Рамзана Кадырова удивили слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, посоветовавшего бойцам полка имени Ахмата Кадырова обратиться в суд по поводу публикаций "Новой газеты" о "казнях" в регионе.В четверг сотрудники подразделения при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" издания, которое в понедельник выпустило уже вторую статью о внесудебных расправах в регионе. В ответ Песков заявил, что обращение "не по адресу", так как президент не может принимать судебные решения и иски в отношении редакции. Представитель Кремля добавил, что газета публикует материалы "критического характера" и клевета должна преследоваться по закону, но безопасность журналистов — непререкаема.Как заявил глава региона, он всегда считал, что люди могут обращаться к лидеру страны с просьбой разобраться в волнующих их вопросах — например, "с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой газеты".По словам Кадырова, сотрудники "Новой газеты" не журналисты, а "распоясавшиеся от безнаказанности агенты известных западных служб". Кадыров добавил, что в Чечне окончательно покончено с терроризмом."Здесь мир, порядок и полная безопасность, хотят этого в "Новой газете" или нет", — подчеркнул глава республики.Ранее Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД. В свою очередь, министр печати и информации региона Ахмед Дудаев заявил, что "Новая газета" распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских. Общественная палата республики также назвала статью "Новой газеты" клеветнической, обратившись к Путину c просьбой защитить бойцов.В "Новой газете" РИА Новости подчеркнули, что не согласны с обвинениями ОП.

https://ria.ru/20210318/chechnya-1601886556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), дмитрий песков, рамзан кадыров