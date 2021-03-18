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Кадыров прокомментировал реакцию Пескова на жалобу чеченских бойцов
Кадыров прокомментировал реакцию Пескова на жалобу чеченских бойцов
Главу Чечни Рамзана Кадырова удивили слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, посоветовавшего бойцам полка имени Ахмата Кадырова обратиться в... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T21:20
2021-03-18T23:30
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
рамзан кадыров
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главу Чечни Рамзана Кадырова удивили слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, посоветовавшего бойцам полка имени Ахмата Кадырова обратиться в суд по поводу публикаций "Новой газеты" о "казнях" в регионе.В четверг сотрудники подразделения при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" издания, которое в понедельник выпустило уже вторую статью о внесудебных расправах в регионе. В ответ Песков заявил, что обращение "не по адресу", так как президент не может принимать судебные решения и иски в отношении редакции. Представитель Кремля добавил, что газета публикует материалы "критического характера" и клевета должна преследоваться по закону, но безопасность журналистов — непререкаема.Как заявил глава региона, он всегда считал, что люди могут обращаться к лидеру страны с просьбой разобраться в волнующих их вопросах — например, "с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой газеты".По словам Кадырова, сотрудники "Новой газеты" не журналисты, а "распоясавшиеся от безнаказанности агенты известных западных служб". Кадыров добавил, что в Чечне окончательно покончено с терроризмом."Здесь мир, порядок и полная безопасность, хотят этого в "Новой газете" или нет", — подчеркнул глава республики.Ранее Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД. В свою очередь, министр печати и информации региона Ахмед Дудаев заявил, что "Новая газета" распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских. Общественная палата республики также назвала статью "Новой газеты" клеветнической, обратившись к Путину c просьбой защитить бойцов.В "Новой газете" РИА Новости подчеркнули, что не согласны с обвинениями ОП.
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чеченская республика (чечня), дмитрий песков, рамзан кадыров

Кадыров прокомментировал реакцию Пескова на жалобу чеченских бойцов

21:20 18.03.2021 (обновлено: 23:30 18.03.2021)
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала "Грозный"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главу Чечни Рамзана Кадырова удивили слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, посоветовавшего бойцам полка имени Ахмата Кадырова обратиться в суд по поводу публикаций "Новой газеты" о "казнях" в регионе.
В четверг сотрудники подразделения при МВД Чечни обратились к Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" издания, которое в понедельник выпустило уже вторую статью о внесудебных расправах в регионе. В ответ Песков заявил, что обращение "не по адресу", так как президент не может принимать судебные решения и иски в отношении редакции. Представитель Кремля добавил, что газета публикует материалы "критического характера" и клевета должна преследоваться по закону, но безопасность журналистов — непререкаема.

"Господин Песков, вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как заявил глава региона, он всегда считал, что люди могут обращаться к лидеру страны с просьбой разобраться в волнующих их вопросах — например, "с провокационными нападками на чеченский народ от "Новой газеты".
По словам Кадырова, сотрудники "Новой газеты" не журналисты, а "распоясавшиеся от безнаказанности агенты известных западных служб". Кадыров добавил, что в Чечне окончательно покончено с терроризмом.
"Здесь мир, порядок и полная безопасность, хотят этого в "Новой газете" или нет", — подчеркнул глава республики.
Ранее Кадыров призвал СМИ противостоять информационным атакам на регион, а в Кремле журналистам посоветовали обратиться в МВД. В свою очередь, министр печати и информации региона Ахмед Дудаев заявил, что "Новая газета" распространяет ложные сведения, порочащие честь и достоинство полицейских. Общественная палата республики также назвала статью "Новой газеты" клеветнической, обратившись к Путину c просьбой защитить бойцов.
В "Новой газете" РИА Новости подчеркнули, что не согласны с обвинениями ОП.
Депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
Вчера, 20:37
Депутат от Чечни обратился в Генпрокуратуру из-за публикаций о "казнях"
 
Чеченская республика (Чечня)Дмитрий ПесковРамзан Кадыров
 
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