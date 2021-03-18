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В Сети вышел трейлер номинированной на "Оскар" драмы "Отец" с Хопкинсом
В Сети вышел трейлер номинированной на "Оскар" драмы "Отец" с Хопкинсом
На YouTube опубликовали русскоязычный трейлер драмы Флориана Зеллера "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:32
2021-03-18T13:32
2021-03-18T13:32
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На YouTube опубликовали русскоязычный трейлер драмы Флориана Зеллера "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях.Пожилой мужчина Энтони живет один в своей квартире. Внезапно к нему приезжает дочь Энн (Колман), обеспокоенная состоянием здоровья отца. Вместе с Хопкинсом и Колман в картине снялись Руфус Сьюэлл ("Отпуск по обмену", "Иллюзионист"), Оливия Уильямс ("Почтальон", "Саботаж") и другие. В этом году фильм получил шесть номинаций на премию "Оскар", в том числе за "Лучший фильм" и "Лучшую мужскую роль" (Энтони Хопкинс). В российский прокат драма "Отец" выйдет 15 апреля.
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youtube, кино и сериалы, новости культуры, энтони хопкинс, оскар (премия)
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На YouTube опубликовали русскоязычный трейлер драмы Флориана Зеллера "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях.
Пожилой мужчина Энтони живет один в своей квартире. Внезапно к нему приезжает дочь Энн (Колман), обеспокоенная состоянием здоровья отца.
Вместе с Хопкинсом и Колман в картине снялись Руфус Сьюэлл ("Отпуск по обмену", "Иллюзионист"), Оливия Уильямс ("Почтальон", "Саботаж") и другие.
В этом году фильм получил
шесть номинаций на премию "Оскар", в том числе за "Лучший фильм" и "Лучшую мужскую роль" (Энтони Хопкинс).
В российский прокат драма "Отец" выйдет 15 апреля.