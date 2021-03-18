Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210318/father-1601772462.html
В Сети вышел трейлер номинированной на "Оскар" драмы "Отец" с Хопкинсом
В Сети вышел трейлер номинированной на "Оскар" драмы "Отец" с Хопкинсом
На YouTube опубликовали русскоязычный трейлер драмы Флориана Зеллера "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:32
2021-03-18T13:32
youtube
культура
кино и сериалы
новости культуры
энтони хопкинс
оскар (премия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601772951_500:0:2000:844_1920x0_80_0_0_98bc8356b442ce0c0a025dd7a3213a61.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На YouTube опубликовали русскоязычный трейлер драмы Флориана Зеллера "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях.Пожилой мужчина Энтони живет один в своей квартире. Внезапно к нему приезжает дочь Энн (Колман), обеспокоенная состоянием здоровья отца. Вместе с Хопкинсом и Колман в картине снялись Руфус Сьюэлл ("Отпуск по обмену", "Иллюзионист"), Оливия Уильямс ("Почтальон", "Саботаж") и другие. В этом году фильм получил шесть номинаций на премию "Оскар", в том числе за "Лучший фильм" и "Лучшую мужскую роль" (Энтони Хопкинс). В российский прокат драма "Отец" выйдет 15 апреля.
https://ria.ru/20210315/oskar-1601278461.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601772951_764:0:1889:844_1920x0_80_0_0_3da26a8f9c00be944abe6d01a76c5086.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
youtube, кино и сериалы, новости культуры, энтони хопкинс, оскар (премия)

В Сети вышел трейлер номинированной на "Оскар" драмы "Отец" с Хопкинсом

13:32 18.03.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На YouTube опубликовали русскоязычный трейлер драмы Флориана Зеллера "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях.
Пожилой мужчина Энтони живет один в своей квартире. Внезапно к нему приезжает дочь Энн (Колман), обеспокоенная состоянием здоровья отца.
Вместе с Хопкинсом и Колман в картине снялись Руфус Сьюэлл ("Отпуск по обмену", "Иллюзионист"), Оливия Уильямс ("Почтальон", "Саботаж") и другие.
В этом году фильм получил шесть номинаций на премию "Оскар", в том числе за "Лучший фильм" и "Лучшую мужскую роль" (Энтони Хопкинс).
В российский прокат драма "Отец" выйдет 15 апреля.
Оскар-2021: какие фильмы претендуют на победу - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
15 марта, 18:40Инфографика
Оскар-2021: какие фильмы претендуют на победу
 
КультураYouTubeКино и сериалыНовости культурыЭнтони ХопкинсОскар (премия)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:50Реконструкцию павильона России в садах Джардини планируют завершить в мае
04:27СМИ: в Болгарии арестовали подозреваемых в шпионаже в пользу России
04:25Эксперт: СМИ в США не сменили подход к освещению событий в РФ при Байдене
04:11Грязный снег назвали опасным для россиян
04:09Псаки заявила, что Байден не будет смягчать высказывания о России
03:56Псаки после слов Путина признала, что США есть над чем подумать
03:51Псаки считает, что Путин вряд ли поддается обидам
03:38МЧС разработало снаряд для тушения пожаров в небоскребах
03:25Эксперт по протоколу прокомментировал идею о телемосте Путина и Байдена
03:12Кулеба рассказал, как Украина хочет "выжать" Россию из Крыма
03:11В Приморье осудили экс-главу центра организации работы ж/д станций
03:07В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости COVID-19
03:04НПО "Энергомаш" разработало способ повышения мощности ракетных двигателей
03:01США обвинили Китай в "работе на публику" на встрече в Анкоридже
02:57В США россиянин на суде признал себя виновным в подготовке кибератаки
02:49Умер актер из фильма "Ликвидация" Александр Казимиров
02:19Хит "Dynamite" группы BTS стал дважды платиновым в США
02:17Юрист назвал обязательные надбавки к пенсии в 2021 году
02:08Врач рассказал о наиболее вредном способе пить алкоголь
02:04"В Белом доме засел псих": британцы оценили высказывание Байдена о Путине
Лента новостейМолния