https://ria.ru/20210318/father-1601772462.html

В Сети вышел трейлер номинированной на "Оскар" драмы "Отец" с Хопкинсом

В Сети вышел трейлер номинированной на "Оскар" драмы "Отец" с Хопкинсом

На YouTube опубликовали русскоязычный трейлер драмы Флориана Зеллера "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:32

2021-03-18T13:32

2021-03-18T13:32

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энтони хопкинс

оскар (премия)

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На YouTube опубликовали русскоязычный трейлер драмы Флориана Зеллера "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях.Пожилой мужчина Энтони живет один в своей квартире. Внезапно к нему приезжает дочь Энн (Колман), обеспокоенная состоянием здоровья отца. Вместе с Хопкинсом и Колман в картине снялись Руфус Сьюэлл ("Отпуск по обмену", "Иллюзионист"), Оливия Уильямс ("Почтальон", "Саботаж") и другие. В этом году фильм получил шесть номинаций на премию "Оскар", в том числе за "Лучший фильм" и "Лучшую мужскую роль" (Энтони Хопкинс). В российский прокат драма "Отец" выйдет 15 апреля.

https://ria.ru/20210315/oskar-1601278461.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, кино и сериалы, новости культуры, энтони хопкинс, оскар (премия)