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Круглый стол об экспорте сельхозпродукции в Африку
Круглый стол об экспорте сельхозпродукции в Африку
19 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Агропромышленный комплекс: стратегия успеха. Опыт выхода на африканский рынок". Мероприятие пройдет в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021.
2021-03-18T13:22
2021-03-18T13:22
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Задать вопросУчастники:- директор по экспортным продажам в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки компании ООО "Объединенные кондитеры" Алла ОРЛОВА;- экспорт-менеджер АО "Хлебпром" Тахир АРБУЗОВ;- генеральный директор NOHA NYAMEDJO GROUP Месак НОА;- генеральный директор Africa Corporation (Чад) Жозуэ МАДЖИТОЛУМ;- руководитель инвестиционного департамента Moçambique-Rússia Development Corporation S.A. Марина ШМАТОВА;- генеральный директор APIEX Лоренсо САМБО.Африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом для столичных компаний. Несмотря на введение в 2020 году карантинных ограничений, объем столичного экспорта продукции АПК увеличился на 68,9% и составил 0,93 млрд долларов США. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции – в 2020 году он составил почти 70%.Перспективными товарами для увеличения объемов московского экспорта являются молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия и готовые корма для животных. В прошлом году Москва возобновила экспорт шоколадных изделий в Ливию после перерыва в 2019 году. Основную причину такой привлекательности Африки эксперты связывают не только с повышением качества жизни, но и с растущим населением африканских стран. Так, к 2050 году население Африки может достигнуть 2,4 млрд человек.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Круглый стол об экспорте сельхозпродукции в Африку

13:22 18.03.2021
 
Читать ria.ru в
19 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Агропромышленный комплекс: стратегия успеха. Опыт выхода на африканский рынок". Мероприятие пройдет в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021.
Задать вопрос

Участники:
- директор по экспортным продажам в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки компании ООО "Объединенные кондитеры" Алла ОРЛОВА;
- экспорт-менеджер АО "Хлебпром" Тахир АРБУЗОВ;
- генеральный директор NOHA NYAMEDJO GROUP Месак НОА;
- генеральный директор Africa Corporation (Чад) Жозуэ МАДЖИТОЛУМ;
- руководитель инвестиционного департамента Moçambique-Rússia Development Corporation S.A. Марина ШМАТОВА;
- генеральный директор APIEX Лоренсо САМБО.

Африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом для столичных компаний. Несмотря на введение в 2020 году карантинных ограничений, объем столичного экспорта продукции АПК увеличился на 68,9% и составил 0,93 млрд долларов США. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции – в 2020 году он составил почти 70%.
Перспективными товарами для увеличения объемов московского экспорта являются молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия и готовые корма для животных. В прошлом году Москва возобновила экспорт шоколадных изделий в Ливию после перерыва в 2019 году. Основную причину такой привлекательности Африки эксперты связывают не только с повышением качества жизни, но и с растущим населением африканских стран. Так, к 2050 году население Африки может достигнуть 2,4 млрд человек.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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