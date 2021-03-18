https://ria.ru/20210318/eksport-selkhozproduktsii-v-afriku-1601802614.html

Круглый стол об экспорте сельхозпродукции в Африку

Круглый стол об экспорте сельхозпродукции в Африку

19 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Агропромышленный комплекс: стратегия успеха. Опыт выхода на африканский рынок". Мероприятие пройдет в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021.

2021-03-18T13:22

2021-03-18T13:22

2021-03-18T13:22

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Задать вопросУчастники:- директор по экспортным продажам в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки компании ООО "Объединенные кондитеры" Алла ОРЛОВА;- экспорт-менеджер АО "Хлебпром" Тахир АРБУЗОВ;- генеральный директор NOHA NYAMEDJO GROUP Месак НОА;- генеральный директор Africa Corporation (Чад) Жозуэ МАДЖИТОЛУМ;- руководитель инвестиционного департамента Moçambique-Rússia Development Corporation S.A. Марина ШМАТОВА;- генеральный директор APIEX Лоренсо САМБО.Африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом для столичных компаний. Несмотря на введение в 2020 году карантинных ограничений, объем столичного экспорта продукции АПК увеличился на 68,9% и составил 0,93 млрд долларов США. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции – в 2020 году он составил почти 70%.Перспективными товарами для увеличения объемов московского экспорта являются молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия и готовые корма для животных. В прошлом году Москва возобновила экспорт шоколадных изделий в Ливию после перерыва в 2019 году. Основную причину такой привлекательности Африки эксперты связывают не только с повышением качества жизни, но и с растущим населением африканских стран. Так, к 2050 году население Африки может достигнуть 2,4 млрд человек.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы