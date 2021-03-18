Круглый стол об экспорте сельхозпродукции в Африку
19 марта в 15:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Агропромышленный комплекс: стратегия успеха. Опыт выхода на африканский рынок". Мероприятие пройдет в рамках Первого международного телемоста MOSCOW – AFRICA 2021.
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Участники:
- директор по экспортным продажам в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки компании ООО "Объединенные кондитеры" Алла ОРЛОВА;
- экспорт-менеджер АО "Хлебпром" Тахир АРБУЗОВ;
- генеральный директор NOHA NYAMEDJO GROUP Месак НОА;
- генеральный директор Africa Corporation (Чад) Жозуэ МАДЖИТОЛУМ;
- руководитель инвестиционного департамента Moçambique-Rússia Development Corporation S.A. Марина ШМАТОВА;
- генеральный директор APIEX Лоренсо САМБО.
Африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом для столичных компаний. Несмотря на введение в 2020 году карантинных ограничений, объем столичного экспорта продукции АПК увеличился на 68,9% и составил 0,93 млрд долларов США. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции – в 2020 году он составил почти 70%.
Перспективными товарами для увеличения объемов московского экспорта являются молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия и готовые корма для животных. В прошлом году Москва возобновила экспорт шоколадных изделий в Ливию после перерыва в 2019 году. Основную причину такой привлекательности Африки эксперты связывают не только с повышением качества жизни, но и с растущим населением африканских стран. Так, к 2050 году население Африки может достигнуть 2,4 млрд человек.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор по экспортным продажам в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Африки компании ООО "Объединенные кондитеры" Алла ОРЛОВА;
- экспорт-менеджер АО "Хлебпром" Тахир АРБУЗОВ;
- генеральный директор NOHA NYAMEDJO GROUP Месак НОА;
- генеральный директор Africa Corporation (Чад) Жозуэ МАДЖИТОЛУМ;
- руководитель инвестиционного департамента Moçambique-Rússia Development Corporation S.A. Марина ШМАТОВА;
- генеральный директор APIEX Лоренсо САМБО.
Африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом для столичных компаний. Несмотря на введение в 2020 году карантинных ограничений, объем столичного экспорта продукции АПК увеличился на 68,9% и составил 0,93 млрд долларов США. Особенный рост отмечается в экспорте сельскохозяйственной продукции – в 2020 году он составил почти 70%.
Перспективными товарами для увеличения объемов московского экспорта являются молочные продукты, овощи, мясо птицы, шоколадные изделия и готовые корма для животных. В прошлом году Москва возобновила экспорт шоколадных изделий в Ливию после перерыва в 2019 году. Основную причину такой привлекательности Африки эксперты связывают не только с повышением качества жизни, но и с растущим населением африканских стран. Так, к 2050 году население Африки может достигнуть 2,4 млрд человек.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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