https://ria.ru/20210318/doroga-1601849867.html

Путин оценил темпы строительства дорог в Крыму

Путин оценил темпы строительства дорог в Крыму

Строительство новых автомобильных дорог в Крыму идет по плану, строительство социальных объектов будет продолжено, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T17:10

2021-03-18T17:10

2021-03-18T19:12

владимир путин

симферополь

республика крым

севастополь

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Строительство новых автомобильных дорог в Крыму идет по плану, строительство социальных объектов будет продолжено, заявил президент России Владимир Путин."У нас программа развития Крыма и Севастополя продлена до 2025 года включительно. Будет продолжена работа по совершенствованию и строительству новых автомобильных дорог, в том числе… три съезда с "Тавриды" к побережью черноморскому, обход Симферополя. Нам нужно закончить последний участок работы по "Тавриде" с комфортным хорошим въездом в Севастополь", - сказал он на совещании по вопросам развития полуострова."Все идет по плану. Будет продолжено строительство социальных объектов: школ, детских садов, яслей, объектов здравоохранения, культуры", - добавил президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210318/krym-1601842854.html

симферополь

республика крым

севастополь

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владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь