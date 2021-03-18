https://ria.ru/20210318/blagodarnost-1601842206.html

Путин объявил благодарность первому замглавы Минфина Татьяне Нестеренко

Путин объявил благодарность первому замглавы Минфина Татьяне Нестеренко

Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность первому заместителю министра финансов Татьяне Нестеренко, говорится в распоряжении, опубликованном на портале... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T16:40

2021-03-18T16:40

2021-03-18T16:40

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность первому заместителю министра финансов Татьяне Нестеренко, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации."За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации Нестеренко Татьяне Геннадьевне - первому заместителю министра финансов Российской Федерации", - говорится в документе.Нестеренко начала работать в Минфине в 1998 году, заняв должность заместителя министра финансов – начальника Главного управления федерального казначейства. Первым замглавы Минфина назначена в октябре 2012 года.

https://ria.ru/20210226/blagodarnost-1599096258.html

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, политика