https://ria.ru/20210317/zatraty-1601667101.html

Власти Катара потратили на борьбу с COVID-19 более 20 млрд долларов

Власти Катара потратили на борьбу с COVID-19 более 20 млрд долларов

Власти Катара потратили на меры поддержки в рамках борьбы с COVID-19 более 20 миллиардов долларов, сказал директор департамента общественного здравоохранения... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:51

2021-03-17T15:51

2021-03-17T15:51

коронавирус covid-19

тамим бен хамад аль тани

здоровье - общество

катар

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Власти Катара потратили на меры поддержки в рамках борьбы с COVID-19 более 20 миллиардов долларов, сказал директор департамента общественного здравоохранения министерства здравоохранения Катара Мохаммед бин Хамад Аль Тани.Как сообщил ранее председатель катарского национального комитета по противодействию пандемии Абдель Латыф аль-Хейль, Катар рассчитывает привить от коронавируса до 90% населения к концу этого года. Население Катара составляет почти 3 миллиона человек."Меры поддержки составили более 20 миллиардов долларов", - сказал Мохаммед бин Хамад Аль Тани в ходе онлайн-форума, организованного МИА "Россия сегодня".Как он отметил, 95% населения страны живут в городах, а среди переболевших 95% являются как раз городскими жителями.По его словам, во время пандемии власти постоянно поддерживали онлайн-связь с жителями страны, а первый план реагирования на COVID был внедрен спустя месяц после выявления первого случая заражения. Как сказал Мохаммед бин Хамад Аль Тани, Катар намерен постепенно возрождать бизнес контакты с другими странами.Вакцинация идет в Катаре с декабря прошлого года. Прививку получил и эмир страны Тамим бен Хамад Аль Тани. В настоящее время в стране прививают пожилое население, тех, кто страдают хроническими заболеваниями, и медицинских работников в госбольницах.С начала пандемии в Катаре заболели более 164 тысяч человек, выздоровели более 154 тысяч, умерли 259. Минздрав Катара сообщил, что при дальнейшем росте числа заболевших в течение последующих недель могут быть введены дополнительные ограничения по стране.

https://ria.ru/20210317/immunitet-1601613847.html

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тамим бен хамад аль тани, здоровье - общество, катар