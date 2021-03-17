https://ria.ru/20210317/vaktsina-1601664453.html
Еврокомиссар Бретон призвал производить "Спутник V" в ЕС
Еврокомиссар Бретон призвал производить "Спутник V" в ЕС
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что "Спутник V" хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в ЕС. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:39
2021-03-17T15:39
2021-03-17T16:43
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон считает, что "Спутник V" хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в ЕС.По его словам, препарат создавали хорошие ученые и они передали заявку в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА)"Посмотрим, будет ли она одобрена", — сказал он.Бретон добавил, что России потребуется помощь в развертывании производства в ЕС."Я могу вам сказать, что, судя по всему, есть проблемы с производством (в ЕС) этой вакцины в настоящее время. Много запросов на производственные линии в Европе, но сейчас производственные линии загружены производством вакцин, которые уже были одобрены регулятором. Но я думаю, что мы можем помочь России в производстве", — сказал он.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601636715.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, еврокомиссия, в мире