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https://ria.ru/20210317/vaktsina-1601591418.html
Греция признала "Спутник V" наравне с европейскими вакцинами
Греция признала "Спутник V" наравне с европейскими вакцинами
Вакцинация не является обязательной для туристов, но избавит их от ряда формальностей, при этом Афины признают российскую вакцину "Спутник V" наравне с... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:20
2021-03-17T11:46
распространение коронавируса
харис теохарис
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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АФИНЫ, 17 мар — РИА Новости. Вакцинация не является обязательной для туристов, но избавит их от ряда формальностей, при этом Афины признают российскую вакцину "Спутник V" наравне с европейскими, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью РИА Новости.Греция с 14 мая планирует открыть границу для российских туристов.Министр сказал, что прививка от коронавируса не является обязательным условием для въезда в Грецию."Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления. Таким образом, не обязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус", — подчеркнул Теохарис."Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем "Спутник V" раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая", — сообщил он.По его словам, в Греции рады, что российская компания, которая производит вакцину "Спутник V", подала запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) о ее признании, чтобы ей могли вакцинироваться и европейские граждане."Однако независимо от того, будет ли она применяться как признанная вакцина для медицинских целей, наша страна приняла решение, что для нас вакцина "Спутник V" является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит", — сказал Теохарис.Он заявил, что выдаваемый сейчас в России сертификат вакцинации надо будет перевести. "Мы будем просить, чтобы были по крайней мере на английском языке основные данные, дающие возможность проверить, что речь идет именно об этом человеке с паспортом", — отметил министр туризма Греции.Министр сообщил также, что туристы должны будут соблюдать все санитарные протоколы, действующие в Греции. "Все, что действует для грека, действует и для иностранного туриста в нашей стране", – сказал он.По его словам, в прошлом году санитарные правила полностью соблюдались и туристами, и профессионалами, и теми, кто работал в общественных местах, и туризм не оказал негативного влияния на эпидемситуацию."Если мы будем следовать этим же правилам, имея три инструмента в наших руках – лучшие знания (поскольку мы лучше знаем эту болезнь), вакцину и экспресс-тест – мы можем добиться успеха и провести лето в этом году лучше", - сказал он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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харис теохарис, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

Греция признала "Спутник V" наравне с европейскими вакцинами

10:20 17.03.2021 (обновлено: 11:46 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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АФИНЫ, 17 мар — РИА Новости. Вакцинация не является обязательной для туристов, но избавит их от ряда формальностей, при этом Афины признают российскую вакцину "Спутник V" наравне с европейскими, сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис в интервью РИА Новости.
Греция с 14 мая планирует открыть границу для российских туристов.
Министр сказал, что прививка от коронавируса не является обязательным условием для въезда в Грецию.
"Чтобы въехать в Грецию из России, надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления. Таким образом, не обязательно быть вакцинированным. Просто вакцинированным не требуется проходить обследование и привозить отрицательный тест на коронавирус", — подчеркнул Теохарис.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Мы очень хотим, чтобы наши братья из России могли посетить нашу страну. Мы признаем "Спутник V" раньше европейского признания. Мы настроены полностью открыть наши границы с 14 мая", — сообщил он.
По его словам, в Греции рады, что российская компания, которая производит вакцину "Спутник V", подала запрос в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) о ее признании, чтобы ей могли вакцинироваться и европейские граждане.
"Однако независимо от того, будет ли она применяться как признанная вакцина для медицинских целей, наша страна приняла решение, что для нас вакцина "Спутник V" является равной европейским вакцинам при использовании в путешествиях, чтобы турист мог въехать в нашу страну без того, чтобы проходить тестирование каждый раз, когда он летит", — сказал Теохарис.
Он заявил, что выдаваемый сейчас в России сертификат вакцинации надо будет перевести. "Мы будем просить, чтобы были по крайней мере на английском языке основные данные, дающие возможность проверить, что речь идет именно об этом человеке с паспортом", — отметил министр туризма Греции.
Министр сообщил также, что туристы должны будут соблюдать все санитарные протоколы, действующие в Греции. "Все, что действует для грека, действует и для иностранного туриста в нашей стране", – сказал он.
По его словам, в прошлом году санитарные правила полностью соблюдались и туристами, и профессионалами, и теми, кто работал в общественных местах, и туризм не оказал негативного влияния на эпидемситуацию.
"Если мы будем следовать этим же правилам, имея три инструмента в наших руках – лучшие знания (поскольку мы лучше знаем эту болезнь), вакцину и экспресс-тест – мы можем добиться успеха и провести лето в этом году лучше", - сказал он.
Читайте полный текст интервью >>>
 
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