https://ria.ru/20210317/tseny-1601708468.html

В России подорожали яйца, сахар и картофель

В России подорожали яйца, сахар и картофель

Цены на водку в России с 10 по 15 марта выросли на 0,3%, продолжается снижение цен на огурцы и помидоры, следует из данных Росстата. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T19:30

2021-03-17T19:30

2021-03-17T19:30

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Цены на водку в России с 10 по 15 марта выросли на 0,3%, продолжается снижение цен на огурцы и помидоры, следует из данных Росстата.Цены на свежие огурцы с 10 по 15 марта снизились на 6,6%. Неделей ранее, со 2 по 9 марта, огурцы подешевели на 5,3%, с 24 февраля по 1 марта - на 1,7%; до этого, с 16 по 24 февраля, рост цен на них составлял 0,7%. В свою очередь, помидоры за отчетный период подешевели на 2,1%, со 2 по 9 марта - на 1,1%, а за неделю с 24 февраля по 1 марта - подорожали на 0,3%. За февраль помидоры в РФ подорожали на 7,1%, огурцы - на 18%."За счет снижения цен на огурцы – на 6,6% и помидоры – на 2,1% плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,7%", - говорится в материалах. За предыдущий период цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,3%, тогда как с 24 февраля по 1 марта - увеличились в среднем на 0,4%.Картофель за истекшую неделю подорожал на 2,6% (на столько же - со 2 по 9 марта), свежая белокочанная капуста - на 1% (против 1,2%), репчатый лук - на 1,3% (против 1,2%), морковь - на 3% (против 2,6%), яблоки - на 0,2% (против 0,3%).С 10 по 15 марта также выросли цены на баранину (на 2,3%) и говядину (на 0,8%), на пастеризованное молоко (на 0,5%), на свинину и маргарин (на 0,4%), на мороженую рыбу (0,3%), макаронные изделия, вермишель, карамель (на 0,2%). Вареная колбаса, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, творог, сычужные сыры подорожали на 0,1%.На сметану и пшено цены снизились на 0,4%, на пшеничную муку - на 0,3%, сливочное масло и мясные консервы подешевели на 0,2%, шоколадные конфеты – на 0,1%. Цены на печенье, черный чай и соль не изменились.По данным статистического ведомства, стоимость охлажденных и мороженых кур в России за отчетный период выросла на 1,6% против роста на 1,7% на предыдущей неделе. "Цены на мясо кур в среднем по России выросли на 1,6%, в том числе в 59 субъектах Российской Федерации – на 0,1-2,4%, в 16 субъектах – на 2,5-7,9%. В шести субъектах цены не изменились. В четырех субъектах цены снизились на 0,1-2,3%", - говорится в сообщении Росстата.Цены на куриные яйца в среднем по стране подорожали на 0,9%, как и неделей ранее. По данным ведомства, в 62 регионах РФ куриные яйца подорожали на 0,1-0,9%, в десяти - на 2-9,8%, в четырех - цены не изменились, а в 9 субъектах РФ - снизились на 0,1-0,7%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться."На сахар-песок цены в среднем по России выросли на 0,4%. В 46 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1,4%, в семи субъектах – на 1,5-2,9%. В 18 субъектах цены не изменились. В то же время в 14 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-1%", - добавляет Росстат. До этого на протяжении девяти недель, с середины декабря, сахар дешевел, с 24 февраля по 1 марта его цена не изменилась, а со 2 по 9 марта - выросла на 0,4%.В свою очередь, подсолнечное масло в РФ за период с 10 по 15 марта подорожало в среднем на 0,2%. "В 28 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в десяти субъектах – на 0,8-1,7%. В 29 субъектах цены не изменились. В 18 субъектах цены снизились на 0,1-2,5%", - сообщается в материалах. Стоимость подсолнечного масла с 9 по 15 февраля и с 16 по 24 февраля повышалась на 0,1%, с 24 февраля по 1 марта - не менялась, а со 2 по 9 марта - выросла на 0,1%.Цена пшеничной муки в России снизилась на 0,3% (со 2 по 9 марта цены выросли на 0,1%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал на 0,1% против 0,2% неделей ранее, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,2%, как и за предыдущий отчетный период, а вермишель подорожала на 0,2% (на прошлой неделе не изменилась в цене).Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов выросли на 0,1%, как и за предыдущий период. Рис подешевел на 0,1% (до этого подорожал на 0,1%), гречневая крупа не изменилась в цене (ранее подорожала на 0,3%), а цены на пшено снизились на 0,4%, тогда как на прошлой неделе не изменились.

https://ria.ru/20210316/proekt-1601561126.html

https://ria.ru/20210316/rost-1601525012.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика