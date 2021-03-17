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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210317/sputnik-1601685755.html
Постыдно: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"
Постыдно: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"
Читатели The Washington Post прокомментировали сообщения о том, что США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:20
2021-03-17T19:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
бразилия
сша
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Наказать Путина: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Читатели The Washington Post прокомментировали сообщения о том, что США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщил американский департамент здравоохранения и социальных служб (HHS), одно из подразделение Минздрава, ответственное за международные дела (OGA), "использовало дипломатические отношения" в Северной и Южной Америке для противодействия странам, которые стремятся увеличить влияние в регионе "в ущерб безопасности США". Так, по данным OGA, офис атташе по вопросам здравоохранения использовали, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.Многие читатели раскритиковали американский Минздрав за такую политику."Совершенно постыдно и к тому же безуспешно", — констатировал Mastermind168.Он отметил, что многие страны покупают препараты у России, Китая и других государств, в то время как Запад использует свои и форсирует вакцинацию, так как не смог сдержать распространение коронавируса."Идиоты из Госдепартамента только потеряют всякое влияние из-за своих безрассудных кампаний глобального принуждения, ведь на кону стоят человеческие жизни", — предостерег комментатор.Doug Neidermeyer обвинил Россию в спешке, однако посчитал, что "Спутник V" не хуже западных вакцин."Этично было бы поздравить русских и не мешать им распространять свою вакцину по всему миру", — добавил он.Stevewood9999 увидел в поведении США желание "наказать Путина"."У нас у самих вакцины хватает, чтобы помочь другим, но вы же понимаете — русофобия важнее!" — написал он. Elk Creek Farm назвал политику США бессовестной."Трамписты так и не поняли, что эта пандемия глобальная и если с ней не бороться повсюду, она снова обострится", — продолжил он и отметил, что администрация Джо Байдена выразила готовность поделиться вакциной после того, как привьют население США.Он призвал помочь Бразилии и другим странам."Никогда не пойму подлой жестокости и крайнего местечкового национализма, который пронизывал всю администрацию Трампа насквозь", — заключил читатель.Dnapoli увидел в ситуации с вакциной способ убивать людей и призвал Вашингтон научиться играть честно.Multatuli написал, что не имеет значения, кто создал "Спутник V", а также подчеркнул высокий профессиональный уровень российских ученых и врачей."Я не понимаю истерики, возмущения и ненависти — только из-за того, что они (разработчики "Спутника V". — Прим. ред.) русские. Это бессмысленно", — подытожил он."У россиян плохо с саморекламой и маркетингом. Они страдают от ловкого черного пиара со стороны Запада", — написал 34RM12.Он напомнил, что российские ученые прошлым летом создали вакцину, которую можно хранить при комнатной температуре. "Если бы мир ею воспользовался, мы уж, наверное, преодолели бы пандемию уже к концу 2020 года — причем с гораздо меньшими жертвами", — продолжил он и отметил, что Запад не смог смириться с тем, что вакцина российская.Jw363 назвал поведение Штатов отвратительным."Попытки России или Кубы помочь Южной Америке с вакцинами великие США считают "злонамеренными", — возмутился он. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210306/yaponiya-1600199791.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, бразилия, сша

Постыдно: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"

17:20 17.03.2021 (обновлено: 19:02 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в ТЦ "Кунцево Плаза"
Вакцинация от COVID-19 в ТЦ Кунцево Плаза - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Читатели The Washington Post прокомментировали сообщения о том, что США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Как ранее сообщил американский департамент здравоохранения и социальных служб (HHS), одно из подразделение Минздрава, ответственное за международные дела (OGA), "использовало дипломатические отношения" в Северной и Южной Америке для противодействия странам, которые стремятся увеличить влияние в регионе "в ущерб безопасности США". Так, по данным OGA, офис атташе по вопросам здравоохранения использовали, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.
Многие читатели раскритиковали американский Минздрав за такую политику.
"Совершенно постыдно и к тому же безуспешно", — констатировал Mastermind168.
Он отметил, что многие страны покупают препараты у России, Китая и других государств, в то время как Запад использует свои и форсирует вакцинацию, так как не смог сдержать распространение коронавируса.
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"Идиоты из Госдепартамента только потеряют всякое влияние из-за своих безрассудных кампаний глобального принуждения, ведь на кону стоят человеческие жизни", — предостерег комментатор.
Doug Neidermeyer обвинил Россию в спешке, однако посчитал, что "Спутник V" не хуже западных вакцин.
"Этично было бы поздравить русских и не мешать им распространять свою вакцину по всему миру", — добавил он.
Stevewood9999 увидел в поведении США желание "наказать Путина".
"У нас у самих вакцины хватает, чтобы помочь другим, но вы же понимаете — русофобия важнее!" — написал он.
Elk Creek Farm назвал политику США бессовестной.
"Трамписты так и не поняли, что эта пандемия глобальная и если с ней не бороться повсюду, она снова обострится", — продолжил он и отметил, что администрация Джо Байдена выразила готовность поделиться вакциной после того, как привьют население США.
Он призвал помочь Бразилии и другим странам.
"Никогда не пойму подлой жестокости и крайнего местечкового национализма, который пронизывал всю администрацию Трампа насквозь", — заключил читатель.
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Multatuli написал, что не имеет значения, кто создал "Спутник V", а также подчеркнул высокий профессиональный уровень российских ученых и врачей.
"Я не понимаю истерики, возмущения и ненависти — только из-за того, что они (разработчики "Спутника V". — Прим. ред.) русские. Это бессмысленно", — подытожил он.
"У россиян плохо с саморекламой и маркетингом. Они страдают от ловкого черного пиара со стороны Запада", — написал 34RM12.
Он напомнил, что российские ученые прошлым летом создали вакцину, которую можно хранить при комнатной температуре.
"Если бы мир ею воспользовался, мы уж, наверное, преодолели бы пандемию уже к концу 2020 года — причем с гораздо меньшими жертвами", — продолжил он и отметил, что Запад не смог смириться с тем, что вакцина российская.
Jw363 назвал поведение Штатов отвратительным.
"Попытки России или Кубы помочь Южной Америке с вакцинами великие США считают "злонамеренными", — возмутился он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияБразилияСША
 
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