https://ria.ru/20210317/sputnik-1601685755.html

Постыдно: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"

Постыдно: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"

Читатели The Washington Post прокомментировали сообщения о том, что США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T17:20

2021-03-17T17:20

2021-03-17T19:02

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

бразилия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Наказать Путина: читатели WP высказались о действиях США против "Спутника V"

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601640449_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6381de24b551725a37b82a635f3bab19.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Читатели The Washington Post прокомментировали сообщения о том, что США убеждали Бразилию отказаться от российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщил американский департамент здравоохранения и социальных служб (HHS), одно из подразделение Минздрава, ответственное за международные дела (OGA), "использовало дипломатические отношения" в Северной и Южной Америке для противодействия странам, которые стремятся увеличить влияние в регионе "в ущерб безопасности США". Так, по данным OGA, офис атташе по вопросам здравоохранения использовали, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.Многие читатели раскритиковали американский Минздрав за такую политику."Совершенно постыдно и к тому же безуспешно", — констатировал Mastermind168.Он отметил, что многие страны покупают препараты у России, Китая и других государств, в то время как Запад использует свои и форсирует вакцинацию, так как не смог сдержать распространение коронавируса."Идиоты из Госдепартамента только потеряют всякое влияние из-за своих безрассудных кампаний глобального принуждения, ведь на кону стоят человеческие жизни", — предостерег комментатор.Doug Neidermeyer обвинил Россию в спешке, однако посчитал, что "Спутник V" не хуже западных вакцин."Этично было бы поздравить русских и не мешать им распространять свою вакцину по всему миру", — добавил он.Stevewood9999 увидел в поведении США желание "наказать Путина"."У нас у самих вакцины хватает, чтобы помочь другим, но вы же понимаете — русофобия важнее!" — написал он. Elk Creek Farm назвал политику США бессовестной."Трамписты так и не поняли, что эта пандемия глобальная и если с ней не бороться повсюду, она снова обострится", — продолжил он и отметил, что администрация Джо Байдена выразила готовность поделиться вакциной после того, как привьют население США.Он призвал помочь Бразилии и другим странам."Никогда не пойму подлой жестокости и крайнего местечкового национализма, который пронизывал всю администрацию Трампа насквозь", — заключил читатель.Dnapoli увидел в ситуации с вакциной способ убивать людей и призвал Вашингтон научиться играть честно.Multatuli написал, что не имеет значения, кто создал "Спутник V", а также подчеркнул высокий профессиональный уровень российских ученых и врачей."Я не понимаю истерики, возмущения и ненависти — только из-за того, что они (разработчики "Спутника V". — Прим. ред.) русские. Это бессмысленно", — подытожил он."У россиян плохо с саморекламой и маркетингом. Они страдают от ловкого черного пиара со стороны Запада", — написал 34RM12.Он напомнил, что российские ученые прошлым летом создали вакцину, которую можно хранить при комнатной температуре. "Если бы мир ею воспользовался, мы уж, наверное, преодолели бы пандемию уже к концу 2020 года — причем с гораздо меньшими жертвами", — продолжил он и отметил, что Запад не смог смириться с тем, что вакцина российская.Jw363 назвал поведение Штатов отвратительным."Попытки России или Кубы помочь Южной Америке с вакцинами великие США считают "злонамеренными", — возмутился он. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210306/yaponiya-1600199791.html

https://ria.ru/20210311/sputnik-1600791729.html

https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600867588.html

россия

бразилия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, бразилия, сша