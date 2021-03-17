Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210317/sovet-1601619387.html
Тиньков дал совет, как вести прибыльный бизнес
Тиньков дал совет, как вести прибыльный бизнес
Основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков дал совет россиянам, как вести хороший и прибыльный бизнес: по его словам, прежде всего для этого надо... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:27
2021-03-17T14:15
олег тиньков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181151_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_1edd88011424be025f5386c2019746a8.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков дал совет россиянам, как вести хороший и прибыльный бизнес: по его словам, прежде всего для этого надо много работать.Ранее в среду банкир назвал гендиректора финтех-компании Revolut Николая Сторонского в числе бизнесменов, которые станут самыми богатыми людьми в России через 5 лет. Помимо Сторонского, в "топ Тинькова" вошли основатель Telegram Павел Дуров и сооснователи игровой компании Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы.При этом Тиньков считает, что Россия очень хорошее место для бизнеса, и любой, кто хочет здесь заработать, сможет это сделать. "Я не верю, что в такой стране, как Россия, где очень низкая конкуренция и очень легко зарабатывать деньги, кто-то может позволить себе этого не делать", - заявил бизнесмен.Олег Тиньков начал свою карьеру еще 1990-е. Тогда он занимался торговлей и коммерцией, затем в начале нулевых открыл свой пивной ресторан в Москве и Санкт-Петербурге. После продажи ресторанов бизнесмен решил заняться банковской деятельностью и в 2006 году основал первый в России онлайн-банк.
https://ria.ru/20201229/tinkov-1591487610.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181151_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_cec5a558f53c95d89ec4aac29b5fb1fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
олег тиньков, экономика

Тиньков дал совет, как вести прибыльный бизнес

12:27 17.03.2021 (обновлено: 14:15 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков
Предприниматель Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков дал совет россиянам, как вести хороший и прибыльный бизнес: по его словам, прежде всего для этого надо много работать.
"Бизнес всегда хороший, когда люди работают по 16 часов. Сторонский сказал, что вот он меньше 16 часов не работает. Соответственно, всем желаю хорошего бизнеса, но те, кто работают по 16 часов - он точно будет хороший", - сказал Тиньков, выступая в соцсети Clubhouse.
Ранее в среду банкир назвал гендиректора финтех-компании Revolut Николая Сторонского в числе бизнесменов, которые станут самыми богатыми людьми в России через 5 лет. Помимо Сторонского, в "топ Тинькова" вошли основатель Telegram Павел Дуров и сооснователи игровой компании Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы.
При этом Тиньков считает, что Россия очень хорошее место для бизнеса, и любой, кто хочет здесь заработать, сможет это сделать. "Я не верю, что в такой стране, как Россия, где очень низкая конкуренция и очень легко зарабатывать деньги, кто-то может позволить себе этого не делать", - заявил бизнесмен.
Олег Тиньков начал свою карьеру еще 1990-е. Тогда он занимался торговлей и коммерцией, затем в начале нулевых открыл свой пивной ресторан в Москве и Санкт-Петербурге. После продажи ресторанов бизнесмен решил заняться банковской деятельностью и в 2006 году основал первый в России онлайн-банк.
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 23:10
Тиньков рассказал, почему сорвалась его сделка с "Яндексом"
 
Олег ТиньковЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния