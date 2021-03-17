Тиньков дал совет, как вести прибыльный бизнес
12:27 17.03.2021 (обновлено: 14:15 17.03.2021)
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков дал совет россиянам, как вести хороший и прибыльный бизнес: по его словам, прежде всего для этого надо много работать.
"Бизнес всегда хороший, когда люди работают по 16 часов. Сторонский сказал, что вот он меньше 16 часов не работает. Соответственно, всем желаю хорошего бизнеса, но те, кто работают по 16 часов - он точно будет хороший", - сказал Тиньков, выступая в соцсети Clubhouse.
Ранее в среду банкир назвал гендиректора финтех-компании Revolut Николая Сторонского в числе бизнесменов, которые станут самыми богатыми людьми в России через 5 лет. Помимо Сторонского, в "топ Тинькова" вошли основатель Telegram Павел Дуров и сооснователи игровой компании Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы.
При этом Тиньков считает, что Россия очень хорошее место для бизнеса, и любой, кто хочет здесь заработать, сможет это сделать. "Я не верю, что в такой стране, как Россия, где очень низкая конкуренция и очень легко зарабатывать деньги, кто-то может позволить себе этого не делать", - заявил бизнесмен.
Олег Тиньков начал свою карьеру еще 1990-е. Тогда он занимался торговлей и коммерцией, затем в начале нулевых открыл свой пивной ресторан в Москве и Санкт-Петербурге. После продажи ресторанов бизнесмен решил заняться банковской деятельностью и в 2006 году основал первый в России онлайн-банк.
29 декабря 2020, 23:10Тиньков рассказал, почему сорвалась его сделка с "Яндексом"