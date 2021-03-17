https://ria.ru/20210317/sovet-1601619387.html

Тиньков дал совет, как вести прибыльный бизнес

Тиньков дал совет, как вести прибыльный бизнес

Основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков дал совет россиянам, как вести хороший и прибыльный бизнес: по его словам, прежде всего для этого надо... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:27

2021-03-17T12:27

2021-03-17T14:15

олег тиньков

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181151_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_1edd88011424be025f5386c2019746a8.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Основатель группы "Тинькофф" (TCS Group) Олег Тиньков дал совет россиянам, как вести хороший и прибыльный бизнес: по его словам, прежде всего для этого надо много работать.Ранее в среду банкир назвал гендиректора финтех-компании Revolut Николая Сторонского в числе бизнесменов, которые станут самыми богатыми людьми в России через 5 лет. Помимо Сторонского, в "топ Тинькова" вошли основатель Telegram Павел Дуров и сооснователи игровой компании Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы.При этом Тиньков считает, что Россия очень хорошее место для бизнеса, и любой, кто хочет здесь заработать, сможет это сделать. "Я не верю, что в такой стране, как Россия, где очень низкая конкуренция и очень легко зарабатывать деньги, кто-то может позволить себе этого не делать", - заявил бизнесмен.Олег Тиньков начал свою карьеру еще 1990-е. Тогда он занимался торговлей и коммерцией, затем в начале нулевых открыл свой пивной ресторан в Москве и Санкт-Петербурге. После продажи ресторанов бизнесмен решил заняться банковской деятельностью и в 2006 году основал первый в России онлайн-банк.

https://ria.ru/20201229/tinkov-1591487610.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег тиньков, экономика