https://ria.ru/20210317/sertifikaty-1601662523.html

В Еврокомиссии разъяснили правила перемещения по COVID-сертификатам

В Еврокомиссии разъяснили правила перемещения по COVID-сертификатам

Вакцинация от коронавируса не будет являться необходимым условием для поездок жителей Евросоюза между странами ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:32

2021-03-17T15:32

2021-03-17T15:32

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150800/15/1508001597_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_c80fbfe33ed525a41078cd152a30f619.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости, Мария Князева. Вакцинация от коронавируса не будет являться необходимым условием для поездок жителей Евросоюза между странами ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии.ЕК в среду предложила ввести в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после вируса. Цель документа - облегчить перемещение жителей союза внутри ЕС."Прохождение вакцинации не будет является предварительным условием для поездки", - говорится в релизе ЕК.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире