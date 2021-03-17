https://ria.ru/20210317/sertifikaty-1601662523.html
В Еврокомиссии разъяснили правила перемещения по COVID-сертификатам
В Еврокомиссии разъяснили правила перемещения по COVID-сертификатам
Вакцинация от коронавируса не будет являться необходимым условием для поездок жителей Евросоюза между странами ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:32
2021-03-17T15:32
2021-03-17T15:32
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150800/15/1508001597_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_c80fbfe33ed525a41078cd152a30f619.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 мар – РИА Новости, Мария Князева. Вакцинация от коронавируса не будет являться необходимым условием для поездок жителей Евросоюза между странами ЕС, говорится в сообщении Еврокомиссии.ЕК в среду предложила ввести в Евросоюзе цифровые сертификаты по COVID-19, которые будут подтверждать наличие у его владельца прививки, отрицательного теста или тот факт, что он выздоровел после вируса. Цель документа - облегчить перемещение жителей союза внутри ЕС."Прохождение вакцинации не будет является предварительным условием для поездки", - говорится в релизе ЕК.
https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150800/15/1508001597_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_77c23a3e2215350625c5d0a4caf665e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, в мире