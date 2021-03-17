https://ria.ru/20210317/roskomnadzor-1601726102.html

Операторов хотят обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах

Операторов хотят обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах

Роскомнадзор намерен получать от операторов связи данные об абонентах и звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения. Соответствующий проект... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-17T22:10

2021-03-17T22:10

2021-03-18T02:44

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:225:3872:2403_1920x0_80_0_0_e9e4cd8b481aa0eb841917385c884aa3.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Роскомнадзор намерен получать от операторов связи данные об абонентах и звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.Как сказано в пояснительной записке, документ в том числе необходим, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт. Их оформляют на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, бесплатно раздают у торговых центров и в местах массового скопления людей."В связи с тем, что услуги связи оказываются без фактического заключения договора, пользователи таких модулей могут, в том числе, безнаказанно совершать звонки о ложном минировании", — указано в ней.Среди личных данных абонентов, к которым Роскомнадзор может получить доступ: ФИО, место жительства, дата рождения, для физлиц — реквизиты документа, удостоверяющего личность, а для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — наименование организации и сведения об ее государственной регистрации; сведения об абонентском номере и используемом устройстве, а также дату заключения, изменения или расторжения договора об оказании услуг связи.Согласно проекту, операторы должны раскрывать информацию о дате и времени оказания услуг связи, о видах совершенных абонентом соединений, о факте передачи голосовой информации или других данных. Кроме того, Роскомнадзор сможет узнать номера, на которые передается информация.Операторы связи будут обязаны предоставить эти сведения в информационную систему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Обмен информацией в электронном виде будут проводить только при использовании сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи, которые позволяют идентифицировать владельца квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.Как говорится в документе, информацию должны предоставлять таком в объеме, чтобы можно было сопоставить данные об абонентах, услугах, соединениях, а также другие сведения, необходимые для проверки их достоверности.В Минцифры подчеркнули, что тайна связи будет соблюдена."Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору", — заявили в ведомстве.Там также отметили, что применение этих норм "позволит навести порядок на рынке "серых" sim-карт и снизить количество случаев мошенничеств".Как сообщили РИА Новости представители МТС и "Мегафона", операторы связи находятся в диалоге с регулятором. Они рассчитывают согласовать позицию, которая учтет интересы всех сторон.В МТС добавили, что компания изучает проект постановления.

https://ria.ru/20210317/twitter-1601622061.html

https://ria.ru/20210224/dostup-1598763314.html

https://ria.ru/20210303/biznes-1599835767.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество