https://ria.ru/20210317/rayskiy-sad-v-kitae-zatsvela-sakura-1601661608.html
Райский сад: в Китае зацвела сакура
Райский сад: в Китае зацвела сакура
Сотни туристов приехали в китайскую провинцию Хубэй, чтобы полюбоваться цветущей сакурой в сянъянском городском парке. На территории почти в тысячу акров растет более 10 тысяч деревьев. Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто придет насладиться красотой этого дерева.
2021-03-17T15:42
2021-03-17T15:42
2021-03-17T15:42
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Райский сад: в Китае зацвела сакура
Сотни туристов приехали в китайскую провинцию Хубэй, чтобы полюбоваться цветущей сакурой в сянъянском городском парке. На территории почти в тысячу акров растет более 10 тысяч деревьев. Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто придет насладиться красотой этого дерева.
2021-03-17T15:42
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китай, цветы, видео
Райский сад: в Китае зацвела сакура
Сотни туристов приехали в китайскую провинцию Хубэй, чтобы полюбоваться цветущей сакурой в сянъянском городском парке. На территории почти в тысячу акров растет более 10 тысяч деревьев. Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто придет насладиться красотой этого дерева.
2021-03-17T15:42
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PT1M12S
Райский сад: в Китае зацвела сакура
Сотни туристов приехали в китайскую провинцию Хубэй, чтобы полюбоваться цветущей сакурой в сянъянском городском парке. На территории почти в тысячу акров растет более 10 тысяч деревьев. Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто придет насладиться красотой этого дерева.