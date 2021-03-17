Райский сад: в Китае зацвела сакура

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Сотни туристов приехали в китайскую провинцию Хубэй, чтобы полюбоваться цветущей сакурой в сянъянском городском парке. На территории почти в тысячу акров растет более 10 тысяч деревьев. Считается, что любование сакурой умиротворяет и обеспечивает процветание всем, кто придет насладиться красотой этого дерева.