https://ria.ru/20210317/pozhar-1601571664.html

В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей

В Красноярском крае потушили пожар в доме, где погибли четверо детей

Пожарные полностью ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме в Лесосибирске Красноярского края, где погибли четверо детей, сообщили журналистам в краевом РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T04:21

2021-03-17T04:21

2021-03-17T04:21

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

лесосибирск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 17 мар - РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали пожар в многоквартирном жилом доме в Лесосибирске Красноярского края, где погибли четверо детей, сообщили журналистам в краевом главке МЧС.Ранее сообщалось, что при пожаре погибли четверо детей в возрасте от двух до 17 лет, их бабушка и 12-летний брат госпитализированы в больницу. По данным МЧС, пожар произошел в 18-квартирном двухэтажном деревянном доме. Следователи не исключают, что причиной могло стать замыкание электропроводки. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)."В 08:02 (04:02 мск) ликвидация по пожару", - сказала представитель главка.По ее словам, всего в доме проживают 27 человек, сколько их было внутри на момент пожара, уточняется.

https://ria.ru/20210314/pozhar-1601118092.html

красноярский край

лесосибирск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, лесосибирск, происшествия