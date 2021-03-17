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Россиян предупредили о последствиях глобального потепления
Россиян предупредили о последствиях глобального потепления
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны. Его слова приводит URA.ru. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T20:18
2021-03-17T20:18
2021-03-17T20:18
глобальное потепление
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны. Его слова приводит URA.ru.Специалист отметил, что за последние 150 лет среднегодовая температура на планете увеличилась на один градус. Он подчеркнул, что это высокая скорость потепления для Земли. Россию, по его словам, эти процессы тоже не обойдут стороной.Вильфанд уточнил, что при таких погодных условиях дорожное покрытие должно быть более устойчивым к замерзанию и таянию воды. Кроме того глобальное потепление скажется и на увеличении количества снега в северных широтах.
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глобальное потепление, роман вильфанд, гидрометцентр
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
рассказал о последствиях глобального потепления для страны. Его слова приводит URA.ru
.
Специалист отметил, что за последние 150 лет среднегодовая температура на планете увеличилась на один градус. Он подчеркнул, что это высокая скорость потепления для Земли.
Россию, по его словам, эти процессы тоже не обойдут стороной.
"Будет увеличиваться количество засух, особенно в южных регионах, количество, так называемых, волн тепла, то есть будет очень жаркая погода летом, будет чаще температура колебаться возле нулевой отметки", — спрогнозировал эксперт.
Вильфанд уточнил, что при таких погодных условиях дорожное покрытие должно быть более устойчивым к замерзанию и таянию воды.
Кроме того глобальное потепление скажется и на увеличении количества снега в северных широтах.