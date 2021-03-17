https://ria.ru/20210317/poteplenie-1601714691.html

Россиян предупредили о последствиях глобального потепления

Россиян предупредили о последствиях глобального потепления

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны. Его слова приводит URA.ru. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T20:18

2021-03-17T20:18

2021-03-17T20:18

глобальное потепление

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о последствиях глобального потепления для страны. Его слова приводит URA.ru.Специалист отметил, что за последние 150 лет среднегодовая температура на планете увеличилась на один градус. Он подчеркнул, что это высокая скорость потепления для Земли. Россию, по его словам, эти процессы тоже не обойдут стороной.Вильфанд уточнил, что при таких погодных условиях дорожное покрытие должно быть более устойчивым к замерзанию и таянию воды. Кроме того глобальное потепление скажется и на увеличении количества снега в северных широтах.

https://ria.ru/20210309/leto-1600534600.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глобальное потепление, роман вильфанд, гидрометцентр