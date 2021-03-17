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Эксперт прокомментировал запрет США на торговлю оружием с Россией
Эксперт прокомментировал запрет США на торговлю оружием с Россией
Полный запрет США на импорт и экспорт оружия и оборонных услуг с Россией имеет лишь символическое значение, военно-техническое сотрудничество между Москвой и... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:08
2021-03-17T18:08
центр анализа мировой торговли оружием (цамто)
энергомаш
игорь коротченко
роскосмос
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полный запрет США на импорт и экспорт оружия и оборонных услуг с Россией имеет лишь символическое значение, военно-техническое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном и так не велось, заявил РИА Новости в среду директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Ранее госдепартамент США внес Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Как пояснили в американском минторге, определенные категории экспорта и реэкспорта до 1 сентября будут исключены из вводимых ограничений. В их числе государственные и коммерческие космические полеты, гражданская авиация, действующие в РФ американские компании и их дочерние предприятия. После этой даты лицензирование всех товаров, связанных с нацбезопасностью, будет осуществляться с "презумпцией отказа"."Данные санкции носят политико-символический характер. Россия не закупает и не поставляет США продукцию военного значения, в этой связи никакого ущерба интересам РФ быть не может. Это – не более чем подтверждение враждебности администрации Байдена по отношению к Кремлю, но в практическом плане ценность этих решений нулевая", - сказал Коротченко.В то же время эксперт отметил, что США, несмотря на враждебную риторику, всегда руководствуются прежде всего собственными прагматическими интересами. Этим объясняется оставленное Вашингтоном окно возможностей, которое позволит ему в том числе закупать двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas и авиационный титан.НПО Энергомаш (предприятие "Роскосмоса") поставляет в США с 1999 года двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas (отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано) и с 2015 года - двигатели РД-181 для ракет Antares (поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано). В 2021 году планируется поставка еще шести РД-180 и четырех РД-181. Однако после 2022 года данные двигатели нельзя будет использовать для запуска американских военных спутников.
https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601691304.html
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центр анализа мировой торговли оружием (цамто), энергомаш, игорь коротченко, роскосмос, сша, в мире

Эксперт прокомментировал запрет США на торговлю оружием с Россией

18:08 17.03.2021
 
© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : U.S. Department of Commerce
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полный запрет США на импорт и экспорт оружия и оборонных услуг с Россией имеет лишь символическое значение, военно-техническое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном и так не велось, заявил РИА Новости в среду директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее госдепартамент США внес Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Как пояснили в американском минторге, определенные категории экспорта и реэкспорта до 1 сентября будут исключены из вводимых ограничений. В их числе государственные и коммерческие космические полеты, гражданская авиация, действующие в РФ американские компании и их дочерние предприятия. После этой даты лицензирование всех товаров, связанных с нацбезопасностью, будет осуществляться с "презумпцией отказа".
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Вчера, 17:45
МИД прокомментировал расширение санкций США против России
"Данные санкции носят политико-символический характер. Россия не закупает и не поставляет США продукцию военного значения, в этой связи никакого ущерба интересам РФ быть не может. Это – не более чем подтверждение враждебности администрации Байдена по отношению к Кремлю, но в практическом плане ценность этих решений нулевая", - сказал Коротченко.
В то же время эксперт отметил, что США, несмотря на враждебную риторику, всегда руководствуются прежде всего собственными прагматическими интересами. Этим объясняется оставленное Вашингтоном окно возможностей, которое позволит ему в том числе закупать двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas и авиационный титан.
НПО Энергомаш (предприятие "Роскосмоса") поставляет в США с 1999 года двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas (отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано) и с 2015 года - двигатели РД-181 для ракет Antares (поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано). В 2021 году планируется поставка еще шести РД-180 и четырех РД-181. Однако после 2022 года данные двигатели нельзя будет использовать для запуска американских военных спутников.
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Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)ЭнергомашИгорь КоротченкоРоскосмосСШАВ мире
 
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