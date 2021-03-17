Эксперт прокомментировал запрет США на торговлю оружием с Россией
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полный запрет США на импорт и экспорт оружия и оборонных услуг с Россией имеет лишь символическое значение, военно-техническое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном и так не велось, заявил РИА Новости в среду директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее госдепартамент США внес Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Как пояснили в американском минторге, определенные категории экспорта и реэкспорта до 1 сентября будут исключены из вводимых ограничений. В их числе государственные и коммерческие космические полеты, гражданская авиация, действующие в РФ американские компании и их дочерние предприятия. После этой даты лицензирование всех товаров, связанных с нацбезопасностью, будет осуществляться с "презумпцией отказа".
"Данные санкции носят политико-символический характер. Россия не закупает и не поставляет США продукцию военного значения, в этой связи никакого ущерба интересам РФ быть не может. Это – не более чем подтверждение враждебности администрации Байдена по отношению к Кремлю, но в практическом плане ценность этих решений нулевая", - сказал Коротченко.
В то же время эксперт отметил, что США, несмотря на враждебную риторику, всегда руководствуются прежде всего собственными прагматическими интересами. Этим объясняется оставленное Вашингтоном окно возможностей, которое позволит ему в том числе закупать двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas и авиационный титан.
НПО Энергомаш (предприятие "Роскосмоса") поставляет в США с 1999 года двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas (отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано) и с 2015 года - двигатели РД-181 для ракет Antares (поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано). В 2021 году планируется поставка еще шести РД-180 и четырех РД-181. Однако после 2022 года данные двигатели нельзя будет использовать для запуска американских военных спутников.