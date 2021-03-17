https://ria.ru/20210317/oruzhie-1601696791.html

Эксперт прокомментировал запрет США на торговлю оружием с Россией

Эксперт прокомментировал запрет США на торговлю оружием с Россией

Полный запрет США на импорт и экспорт оружия и оборонных услуг с Россией имеет лишь символическое значение, военно-техническое сотрудничество между Москвой и... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:08

2021-03-17T18:08

2021-03-17T18:08

центр анализа мировой торговли оружием (цамто)

энергомаш

игорь коротченко

роскосмос

сша

в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Полный запрет США на импорт и экспорт оружия и оборонных услуг с Россией имеет лишь символическое значение, военно-техническое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном и так не велось, заявил РИА Новости в среду директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.Ранее госдепартамент США внес Россию в список стран, с которыми полностью запрещен экспорт и импорт оружия. Как пояснили в американском минторге, определенные категории экспорта и реэкспорта до 1 сентября будут исключены из вводимых ограничений. В их числе государственные и коммерческие космические полеты, гражданская авиация, действующие в РФ американские компании и их дочерние предприятия. После этой даты лицензирование всех товаров, связанных с нацбезопасностью, будет осуществляться с "презумпцией отказа"."Данные санкции носят политико-символический характер. Россия не закупает и не поставляет США продукцию военного значения, в этой связи никакого ущерба интересам РФ быть не может. Это – не более чем подтверждение враждебности администрации Байдена по отношению к Кремлю, но в практическом плане ценность этих решений нулевая", - сказал Коротченко.В то же время эксперт отметил, что США, несмотря на враждебную риторику, всегда руководствуются прежде всего собственными прагматическими интересами. Этим объясняется оставленное Вашингтоном окно возможностей, которое позволит ему в том числе закупать двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas и авиационный титан.НПО Энергомаш (предприятие "Роскосмоса") поставляет в США с 1999 года двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas (отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано) и с 2015 года - двигатели РД-181 для ракет Antares (поставлено 22 двигателя, из них 18 уже использовано). В 2021 году планируется поставка еще шести РД-180 и четырех РД-181. Однако после 2022 года данные двигатели нельзя будет использовать для запуска американских военных спутников.

https://ria.ru/20210317/sanktsii-1601691304.html

https://ria.ru/20210317/sputnik-1601685755.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр анализа мировой торговли оружием (цамто), энергомаш, игорь коротченко, роскосмос, сша, в мире