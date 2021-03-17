https://ria.ru/20210317/orenburg-1601683580.html

В Оренбурге подростки разбили постамент памятника Юрию Гагарину молотком

В Оренбурге подростки разбили постамент памятника Юрию Гагарину молотком

Трое мальчиков молотком разбили постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре Оренбурга, сообщил мэр Владимир Ильиных. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T17:07

2021-03-17T17:07

2021-03-17T17:36

юрий гагарин (космонавт)

оренбург

происшествия

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УФА, 17 мар - РИА Новости. Трое мальчиков молотком разбили постамент памятника первому космонавту Юрию Гагарину в центре Оренбурга, сообщил мэр Владимир Ильиных."Меньше месяца осталось до юбилейной даты первого полета человека в космос. И тем острее воспринимается то, что в Оренбурге, в городе, который дал Юрию Гагарину крылья и семью, трое мальчишек с молотком разбивали памятник первому космонавту", - сообщил Ильиных. Его слова опубликованы на сайте мэрии.Как отметил мэр, на видеозаписи с камер видеонаблюдения видно, как дети ждут, когда уйдет молодая пара с ребенком, перекидываются снежками, а потом начинают отрывать сначала одну гранитную плиту с автографом Гагарина, затем - вторую. "Плиты падают и разбиваются. Мальчишки убегают. Спустя какое-то время они возвращаются и бьют молотком еще и еще со всех сторон постамент. Отрывают третью плиту", - сообщает Ильиных.Пресс-служба администрации Оренбурга на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила, что правоохранительные органы начали проверку по факту вандализма. "Полиция устанавливает личности правонарушителей. Устанавливать объем повреждений и устранять последствия будет департамент градостроительства и земельных отношений администрации города", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210317/tatarstan-1601641108.html

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оренбург

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Подростки молотком разбили памятник Гагарину в Оренбурге В центре Оренбурга подростки молотком разбили постамент памятника Гагарину, их ищут правоохранители. 2021-03-17T17:07 true PT0M22S

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юрий гагарин (космонавт), оренбург, происшествия