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В Оренбурге выяснят причины массовой гибели бездомных собак
В Оренбурге выяснят причины массовой гибели бездомных собак
Правоохранители начали проверку по заявлению о массовой гибели бездомных собак во дворе жилого дома в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:19
2021-03-17T11:22
оренбургская область
орск
оренбург
происшествия
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УФА, 17 мар - РИА Новости. Правоохранители начали проверку по заявлению о массовой гибели бездомных собак во дворе жилого дома в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.Telegram-канал "Оренбург инцидент" сообщает, что во дворе жилого дома по улице Гагарина 49/2 горожане обнаружили, судя по их предположению, массовое отравление бездомных собак. На фотографиях, опубликованных на канале, видно, что тела трупов животных лежат на снегу, под автомобилями."По данному факту поступило заявление, оно зарегистрировано, организована проверка", - пояснили РИА Новости в областной полиции.Ранее полиция сообщала, что на школьницу в Оренбурге напала бродячая собака. После этого, фигурантами уголовного дела о халатности стали должностные лица управления ЖКХ города.По данным прокуратуры Оренбургской области, за последний год от горожан поступили свыше 750 обращений о нахождении на улицах большого числа безнадзорных собак и их агрессивного поведения. Минздрав региона сообщал, что за 2020 год больницы Оренбурга зарегистрировали свыше 250 случаев укусов граждан бродячими собаками. Власти области заявляли о намерении строительства приюта для животных в Оренбурге и Орске, где наиболее остро стоит вопрос безнадзорных собак.
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оренбургская область, орск, оренбург, происшествия

В Оренбурге выяснят причины массовой гибели бездомных собак

11:19 17.03.2021 (обновлено: 11:22 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
УФА, 17 мар - РИА Новости. Правоохранители начали проверку по заявлению о массовой гибели бездомных собак во дворе жилого дома в Оренбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.
Telegram-канал "Оренбург инцидент" сообщает, что во дворе жилого дома по улице Гагарина 49/2 горожане обнаружили, судя по их предположению, массовое отравление бездомных собак. На фотографиях, опубликованных на канале, видно, что тела трупов животных лежат на снегу, под автомобилями.
"По данному факту поступило заявление, оно зарегистрировано, организована проверка", - пояснили РИА Новости в областной полиции.
Ранее полиция сообщала, что на школьницу в Оренбурге напала бродячая собака. После этого, фигурантами уголовного дела о халатности стали должностные лица управления ЖКХ города.
По данным прокуратуры Оренбургской области, за последний год от горожан поступили свыше 750 обращений о нахождении на улицах большого числа безнадзорных собак и их агрессивного поведения. Минздрав региона сообщал, что за 2020 год больницы Оренбурга зарегистрировали свыше 250 случаев укусов граждан бродячими собаками. Власти области заявляли о намерении строительства приюта для животных в Оренбурге и Орске, где наиболее остро стоит вопрос безнадзорных собак.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Оренбургская областьОрскОренбургПроисшествия
 
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