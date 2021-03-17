Онлайн-конференция о метапредметности в современном образовании
23 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Метапредметность в современном образовании: эффективные практики школ".
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Участники:
- эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Наталья МИШИНА;
- доцент кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования (Ярославская область) Наталья КИСЕЛЕВА;
- ректор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Педагог 13.РУ" (Мордовия) Татьяна САМСОНОВА;
- учитель русского языка и литературы Лямбирской СОШ № 2 (Мордовия) Ольга ПРИКАЗЧИКОВА;
- учитель русского языка и литературы Школа N13 г.о. Тольятти Ирина ЖУКОВИЧ;
- директор образовательно-культурного центра Finno-Ugric Point (г. Сиппола, Финляндия) Эдуард ХАКИМОВ.
Будут освещены следующие вопросы: языковая культура школьников, создание единого образовательного пространства в работе с текстом, показатели успеха педагога и ученика, вектор современного обучения, театрализация на уроках русского языка и литературы. Также будет рассмотрен финский опыт развития метапредметности.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Наталья МИШИНА;
- доцент кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования (Ярославская область) Наталья КИСЕЛЕВА;
- ректор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Педагог 13.РУ" (Мордовия) Татьяна САМСОНОВА;
- учитель русского языка и литературы Лямбирской СОШ № 2 (Мордовия) Ольга ПРИКАЗЧИКОВА;
- учитель русского языка и литературы Школа N13 г.о. Тольятти Ирина ЖУКОВИЧ;
- директор образовательно-культурного центра Finno-Ugric Point (г. Сиппола, Финляндия) Эдуард ХАКИМОВ.
Будут освещены следующие вопросы: языковая культура школьников, создание единого образовательного пространства в работе с текстом, показатели успеха педагога и ученика, вектор современного обучения, театрализация на уроках русского языка и литературы. Также будет рассмотрен финский опыт развития метапредметности.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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