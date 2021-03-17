https://ria.ru/20210317/obrazovanie-1601584838.html

Онлайн-конференция о метапредметности в современном образовании

Онлайн-конференция о метапредметности в современном образовании

23 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: "Метапредметность в современном образовании: эффективные практики школ".

2021-03-17T09:35

2021-03-17T09:35

2021-03-17T09:35

анонсы

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Задать вопросУчастники:- эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Наталья МИШИНА;- доцент кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования (Ярославская область) Наталья КИСЕЛЕВА;- ректор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников "Педагог 13.РУ" (Мордовия) Татьяна САМСОНОВА;- учитель русского языка и литературы Лямбирской СОШ № 2 (Мордовия) Ольга ПРИКАЗЧИКОВА;- учитель русского языка и литературы Школа N13 г.о. Тольятти Ирина ЖУКОВИЧ;- директор образовательно-культурного центра Finno-Ugric Point (г. Сиппола, Финляндия) Эдуард ХАКИМОВ.Будут освещены следующие вопросы: языковая культура школьников, создание единого образовательного пространства в работе с текстом, показатели успеха педагога и ученика, вектор современного обучения, театрализация на уроках русского языка и литературы. Также будет рассмотрен финский опыт развития метапредметности.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы