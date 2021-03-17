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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210317/merzlota-1601660307.html
Сергеев: таяние вечной мерзлоты может принести ущерб РФ 4 трлн рублей
Сергеев: таяние вечной мерзлоты может принести ущерб РФ 4 трлн рублей
Ущерб РФ от деградации вечной мерзлоты, если ничего не предпринимать, к 2030 году может достичь 4 триллионов рублей, сообщил РИА Новости президент РАН Александр РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:27
2021-03-17T15:27
республика саха (якутия)
айсен николаев
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ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Ущерб РФ от деградации вечной мерзлоты, если ничего не предпринимать, к 2030 году может достичь 4 триллионов рублей, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев.В среду Сергеев прилетел в Якутск с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Они встретились с главой региона Айсеном Николаевым, а также научным сообществом республики, приняли участие на открытии мемориальной доски "Памятные места великих экспедиций XVIII века"."Изменение состояния вечной мерзлоты само по себе и дальше может приводить к потеплению... Сегодня прозвучала цифра от Минэкономразвития РФ, что если ничего не предпринимать, то ущерб, который будет нанесен деградацией вечной мерзлоты к 2030 году, оценивается на уровне 4 триллионов рублей", - сказал президент РАН.
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айсен николаев

Сергеев: таяние вечной мерзлоты может принести ущерб РФ 4 трлн рублей

15:27 17.03.2021
 
© РИА Новости / В. Павлов / Перейти в фотобанкМесто выхода льда вечной мерзлоты на поверхность земли
Место выхода льда вечной мерзлоты на поверхность земли - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / В. Павлов
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ЯКУТСК, 17 мар – РИА Новости. Ущерб РФ от деградации вечной мерзлоты, если ничего не предпринимать, к 2030 году может достичь 4 триллионов рублей, сообщил РИА Новости президент РАН Александр Сергеев.
В среду Сергеев прилетел в Якутск с председателем Сибирского отделения РАН Валентином Пармоном. Они встретились с главой региона Айсеном Николаевым, а также научным сообществом республики, приняли участие на открытии мемориальной доски "Памятные места великих экспедиций XVIII века".
Заседание совета управляющих ANSO с участием президента Российской академии наук Александра Сергеева. 6 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
Вчера, 14:44Республика Саха (Якутия)
Президент РАН отметил важность проектов по геологоразведке в Якутии
"Изменение состояния вечной мерзлоты само по себе и дальше может приводить к потеплению... Сегодня прозвучала цифра от Минэкономразвития РФ, что если ничего не предпринимать, то ущерб, который будет нанесен деградацией вечной мерзлоты к 2030 году, оценивается на уровне 4 триллионов рублей", - сказал президент РАН.
 
Республика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
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