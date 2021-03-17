https://ria.ru/20210317/lekarstva-1601664938.html

Путин призвал следить за картельными сговорами в сфере поставок лекарств

Путин призвал следить за картельными сговорами в сфере поставок лекарств

Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру внимательно следить за появлением картельных сговоров в сфере поставок лекарственных средств, так как в... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:41

2021-03-17T15:41

2021-03-17T15:41

генеральная прокуратура рф

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру внимательно следить за появлением картельных сговоров в сфере поставок лекарственных средств, так как в конечном итоге они ведут к росту цен."Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств и так далее. Это тоже очень важное направление работы, нужно и дальше за этим внимательно следить, потому что все эти картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры."От этого потребители страдают, граждане страдают", - добавил президент.

https://ria.ru/20210312/lekarstva-1600942491.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура рф, владимир путин, экономика