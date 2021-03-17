https://ria.ru/20210317/lekarstva-1601664938.html
Путин призвал следить за картельными сговорами в сфере поставок лекарств
Путин призвал следить за картельными сговорами в сфере поставок лекарств
Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру внимательно следить за появлением картельных сговоров в сфере поставок лекарственных средств, так как в... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:41
2021-03-17T15:41
2021-03-17T15:41
генеральная прокуратура рф
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру внимательно следить за появлением картельных сговоров в сфере поставок лекарственных средств, так как в конечном итоге они ведут к росту цен."Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств и так далее. Это тоже очень важное направление работы, нужно и дальше за этим внимательно следить, потому что все эти картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры."От этого потребители страдают, граждане страдают", - добавил президент.
https://ria.ru/20210312/lekarstva-1600942491.html
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