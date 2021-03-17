https://ria.ru/20210317/krushenie-1601714106.html

Иран назвал причину крушения украинского Boeing

Иран назвал причину крушения украинского Boeing

Авиалайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран — Киев, который сбили в январе прошлого года, по ошибке приняли за вражескую цель. Об... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T20:12

2021-03-17T20:12

2021-03-17T21:34

крушение украинского самолета в иране

boeing 737-800

международные авиалинии украины

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Авиалайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран — Киев, который сбили в январе прошлого года, по ошибке приняли за вражескую цель. Об этом сообщается в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента."Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты", — говорится в документе, текст которого опубликовало в среду иранское агентство Tasnim.Авторы отчета отмечают что причиной этого не могли стать ни техническое состояние самолета, ни траектория и высота его полета. Кроме того, в документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.Отмечается, что в день авиакатастрофы были проведены работы по оценке рисков и обеспечению безопасности гражданской авиации, однако из-за возникшей ошибки они были недостаточно эффективными. В частности, при оценке рисков были приняты во внимание только постоянные факторы без учета изменяющихся условий.Кроме того, в документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем. В частности, эти рекомендации касаются обмена информацией между военными и гражданскими специалистами, а также оценки рисков и мер в случаях, когда действия военных могут поставить под угрозу полеты гражданской авиации. Помимо результатов расследования авиакатастрофы в отчете содержится описание хронологии событий. В 06.12 по местному времени 8 января 2020 года воздушное судно взлетело из аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Спустя почти 3 минуты первая ракета взорвалась вблизи самолета, почти одновременно отказали некоторые его системы, в том числе радиомаяк и регистратор полетных данных. После взрыва первой ракеты экипаж не получил серьезных травм и пытался действовать для урегулирования ситуации. В 06.15 была запущена вторая ракета, которая, предположительно, могла не нанести никаких повреждений воздушному судну. По данным расследования, корпус самолета оставался целым до взрыва в результате столкновения с землей и крушения, которое произошло в 06.18 к юго-западу от Тегерана.Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана рано утром 8 января 2020 года. Погибли 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Катастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации.Через три дня Иран признал, что самолет сбили его силы ПВО в результате "человеческой ошибки". Его приняли за крылатую ракету в обстановке повышенной боевой готовности, связанной с возможным ответом США на удар Ирана по американским военным объектам в Ираке.Позднее, опираясь на отчет Организации гражданской авиации Ирана, власти страны сообщили, что самолет сбили двумя ракеты класса "земля-воздух" малого радиуса действия, выпущенных из зенитно-ракетного комплекса "Toр-M1". В результате он начал стремительно терять высоту над жилым районом. Упав на землю, лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

https://ria.ru/20210108/boeing-1592324012.html

https://ria.ru/20210210/zapis-1596880441.html

https://ria.ru/20200724/1574831148.html

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крушение украинского самолета в иране, boeing 737-800, международные авиалинии украины, иран, украина, в мире