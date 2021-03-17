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Иран назвал причину крушения украинского Boeing
Иран назвал причину крушения украинского Boeing
Авиалайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран — Киев, который сбили в январе прошлого года, по ошибке приняли за вражескую цель. Об... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T20:12
2021-03-17T21:34
крушение украинского самолета в иране
boeing 737-800
международные авиалинии украины
иран
украина
в мире
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Авиалайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс Тегеран — Киев, который сбили в январе прошлого года, по ошибке приняли за вражескую цель. Об этом сообщается в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента."Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты", — говорится в документе, текст которого опубликовало в среду иранское агентство Tasnim.Авторы отчета отмечают что причиной этого не могли стать ни техническое состояние самолета, ни траектория и высота его полета. Кроме того, в документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.Отмечается, что в день авиакатастрофы были проведены работы по оценке рисков и обеспечению безопасности гражданской авиации, однако из-за возникшей ошибки они были недостаточно эффективными. В частности, при оценке рисков были приняты во внимание только постоянные факторы без учета изменяющихся условий.Кроме того, в документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем. В частности, эти рекомендации касаются обмена информацией между военными и гражданскими специалистами, а также оценки рисков и мер в случаях, когда действия военных могут поставить под угрозу полеты гражданской авиации.&nbsp;Помимо результатов расследования авиакатастрофы в отчете содержится описание хронологии событий. В 06.12 по местному времени 8 января 2020 года воздушное судно взлетело из аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Спустя почти 3 минуты первая ракета взорвалась вблизи самолета, почти одновременно отказали некоторые его системы, в том числе радиомаяк и регистратор полетных данных. После&nbsp;взрыва первой ракеты экипаж не получил серьезных травм и пытался действовать для урегулирования ситуации. В 06.15 была запущена вторая ракета, которая, предположительно, могла не нанести никаких повреждений воздушному судну. По данным расследования, корпус самолета оставался целым до взрыва в результате столкновения с землей и крушения, которое произошло в 06.18 к юго-западу от Тегерана.Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана рано утром 8 января 2020 года. Погибли 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Катастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации.Через три дня Иран признал, что самолет сбили его силы ПВО в результате "человеческой ошибки". Его приняли за крылатую ракету в обстановке повышенной боевой готовности, связанной с возможным ответом США на удар Ирана по американским военным объектам в Ираке.Позднее, опираясь на отчет Организации гражданской авиации Ирана, власти страны сообщили, что самолет сбили двумя ракеты класса "земля-воздух" малого радиуса действия, выпущенных из зенитно-ракетного комплекса "Toр-M1". В результате он начал стремительно терять высоту над жилым районом. Упав на землю, лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
https://ria.ru/20210108/boeing-1592324012.html
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крушение украинского самолета в иране, boeing 737-800, международные авиалинии украины, иран, украина, в мире

Иран назвал причину крушения украинского Boeing

20:12 17.03.2021 (обновлено: 21:34 17.03.2021)
 
© Фото : страница Офиса Президента Украины в FacebookФрагменты сбитого в Иране украинского самолета
Фрагменты сбитого в Иране украинского самолета - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Фото : страница Офиса Президента Украины в Facebook
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Авиалайнер "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс ТегеранКиев, который сбили в январе прошлого года, по ошибке приняли за вражескую цель. Об этом сообщается в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента.
"Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты", — говорится в документе, текст которого опубликовало в среду иранское агентство Tasnim.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 14:31
Украина получила от Ирана планшет экипажа сбитого Boeing
Авторы отчета отмечают что причиной этого не могли стать ни техническое состояние самолета, ни траектория и высота его полета. Кроме того, в документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.
Отмечается, что в день авиакатастрофы были проведены работы по оценке рисков и обеспечению безопасности гражданской авиации, однако из-за возникшей ошибки они были недостаточно эффективными. В частности, при оценке рисков были приняты во внимание только постоянные факторы без учета изменяющихся условий.
Кроме того, в документе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем. В частности, эти рекомендации касаются обмена информацией между военными и гражданскими специалистами, а также оценки рисков и мер в случаях, когда действия военных могут поставить под угрозу полеты гражданской авиации. 
Помимо результатов расследования авиакатастрофы в отчете содержится описание хронологии событий. В 06.12 по местному времени 8 января 2020 года воздушное судно взлетело из аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Спустя почти 3 минуты первая ракета взорвалась вблизи самолета, почти одновременно отказали некоторые его системы, в том числе радиомаяк и регистратор полетных данных. После взрыва первой ракеты экипаж не получил серьезных травм и пытался действовать для урегулирования ситуации. В 06.15 была запущена вторая ракета, которая, предположительно, могла не нанести никаких повреждений воздушному судну. По данным расследования, корпус самолета оставался целым до взрыва в результате столкновения с землей и крушения, которое произошло в 06.18 к юго-западу от Тегерана.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 18:20
Украина попросила Канаду предоставить запись со словами о крушении Boeing
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из Тегерана рано утром 8 января 2020 года. Погибли 176 человек — граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Катастрофа стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации.
Через три дня Иран признал, что самолет сбили его силы ПВО в результате "человеческой ошибки". Его приняли за крылатую ракету в обстановке повышенной боевой готовности, связанной с возможным ответом США на удар Ирана по американским военным объектам в Ираке.
Позднее, опираясь на отчет Организации гражданской авиации Ирана, власти страны сообщили, что самолет сбили двумя ракеты класса "земля-воздух" малого радиуса действия, выпущенных из зенитно-ракетного комплекса "Toр-M1". В результате он начал стремительно терять высоту над жилым районом. Упав на землю, лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 24.07.2020
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Иран направит письма генсеку ООН и в Совбез по инциденту с самолетом
 
Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
 
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