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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601600322.html
В России выявили 8998 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 8998 новых случаев заражения коронавирусом
В России зарегистрировали 8998 случаев COVID-19 за сутки, это минимальный показатель с 1 октября (8835), сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:02
2021-03-17T11:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России зарегистрировали 8998 случаев COVID-19 за сутки, это минимальный показатель с 1 октября (8835), сообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 9437 заболевших. Больше недели статистика зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 держится на уровне середины осени прошлого года. Темп суточного прироста новых случаев сократился до 0,20 процента.Умерли еще 427 человек, выздоровели — 10 755.Заболевших выявили во всех 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве — 1201 (днем ранее было 1533), Санкт-Петербурге — 927, Подмосковье — 436, Нижегородской области — 352, Ростовской — 241, Самарской — 223, Воронежской — 215.Всего один новый случай зафиксировали в Ненецком автономном округе, по три — на Чукотке и в Еврейской автономии.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 418 436 человек, умерли за все время 93 364 пациента, вылечились — 4 024 975.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,9 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 120,7 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 8998 новых случаев заражения коронавирусом

11:02 17.03.2021 (обновлено: 11:48 17.03.2021)
 
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве.
Медицинские работники и пациент в кабинете компьютерной томографии госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве. - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России зарегистрировали 8998 случаев COVID-19 за сутки, это минимальный показатель с 1 октября (8835), сообщил оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 9437 заболевших. Больше недели статистика зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 держится на уровне середины осени прошлого года. Темп суточного прироста новых случаев сократился до 0,20 процента.
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Умерли еще 427 человек, выздоровели — 10 755.
Заболевших выявили во всех 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве — 1201 (днем ранее было 1533), Санкт-Петербурге — 927, Подмосковье — 436, Нижегородской области — 352, Ростовской — 241, Самарской — 223, Воронежской — 215.
Всего один новый случай зафиксировали в Ненецком автономном округе, по три — на Чукотке и в Еврейской автономии.
Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 418 436 человек, умерли за все время 93 364 пациента, вылечились — 4 024 975.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,9 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 120,7 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.
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