https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601600322.html

В России выявили 8998 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8998 новых случаев заражения коронавирусом

В России зарегистрировали 8998 случаев COVID-19 за сутки, это минимальный показатель с 1 октября (8835), сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:02

2021-03-17T11:02

2021-03-17T11:48

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В России зарегистрировали 8998 случаев COVID-19 за сутки, это минимальный показатель с 1 октября (8835), сообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 9437 заболевших. Больше недели статистика зарегистрированных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 держится на уровне середины осени прошлого года. Темп суточного прироста новых случаев сократился до 0,20 процента.Умерли еще 427 человек, выздоровели — 10 755.Заболевших выявили во всех 85 регионах. Больше всего инфицированных в Москве — 1201 (днем ранее было 1533), Санкт-Петербурге — 927, Подмосковье — 436, Нижегородской области — 352, Ростовской — 241, Самарской — 223, Воронежской — 215.Всего один новый случай зафиксировали в Ненецком автономном округе, по три — на Чукотке и в Еврейской автономии.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 418 436 человек, умерли за все время 93 364 пациента, вылечились — 4 024 975.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 119,9 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 120,7 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Бразилия и Индия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Италию, Испанию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210317/antitela-1601568441.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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