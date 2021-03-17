Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601572699.html
Опубликован список введенных во время пандемии мер поддержки потребителей
Опубликован список введенных во время пандемии мер поддержки потребителей
Роспотребнадзор опубликовал список мер поддержки потребителей, введенных во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T05:24
2021-03-17T05:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589006914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_67730aba21cf77d30f1708a00c51d1b8.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал список мер поддержки потребителей, введенных во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в период пандемии была разрешена продажа лекарств через интернет, введена административная ответственность за завышение цен на лекарства, осуществлялся возврат средств в случае отмены зрелищных мероприятий, был установлен мораторий на начисление и взимание пеней и штрафов в случае просрочки коммунальных платежей.Кроме того, граждане могли перенести туристическую поездку или вернуть за нее деньги (в том числе за авиабилеты и гостиницу), получить кредитные каникулы в банке, а также заключить договор ОСАГО без представления диагностической карты или свидетельства о прохождении техосмотра, говорится в сообщении.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1589006914_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f04af343497743abf6fe8f9613f4161d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Опубликован список введенных во время пандемии мер поддержки потребителей

05:24 17.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие в защитных масках
Прохожие в защитных масках - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал список мер поддержки потребителей, введенных во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
"Роспотребнадзор принимает активное участие в разработке и реализации мер, направленных на поддержку потребителей в условиях пандемии... На сайте правительства РФ была создана новая кнопка "Узнайте, какие меры вам подходят". Ответив на простые вопросы относительно рода занятий, наличия детей и инвалидности, гражданин имеет возможность ознакомиться с полым перечнем мер поддержки. По каждой из них дается подробное описание, сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период пандемии была разрешена продажа лекарств через интернет, введена административная ответственность за завышение цен на лекарства, осуществлялся возврат средств в случае отмены зрелищных мероприятий, был установлен мораторий на начисление и взимание пеней и штрафов в случае просрочки коммунальных платежей.
Кроме того, граждане могли перенести туристическую поездку или вернуть за нее деньги (в том числе за авиабилеты и гостиницу), получить кредитные каникулы в банке, а также заключить договор ОСАГО без представления диагностической карты или свидетельства о прохождении техосмотра, говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42РБК: рыбаки предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
04:09Стоит ли бояться магнитиков на холодильнике?
04:09Ученые выяснили, у кого больше шансов повторно заболеть COVID-19
03:57Водитель грузовика, попавший в ДТП с автобусом в Приморье, был трезв
03:27Последнюю подлодку серии "Варшавянка" передадут ТОФ в 2024 году
03:23Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
03:19Крым обратится в ООН из-за водной блокады
03:18Специалист объяснил, как бытовые приборы шпионят за людьми
03:15Болгары встали на сторону России в вопросе Крыма
03:15Мошенники придумали новую схему обмана россиян
03:11Источник рассказал об отправке на ремонт блока "Фрегат" с космодрома Куру
03:07Доклад: ЦРУ вербовало карателей из латышского легиона СС
03:00Астрономы обнаружили миллиарды карликовых галактик в космической паутине
02:58В посольстве России заявили об угрозе обрушения отношений с США
02:48Антонов вылетит для консультаций в Москву 20 марта
02:48На Украине назвали критическое последствие запуска "Северного потока — 2"
02:38Орловского чиновника удивил отказ граждан работать за 15 тысяч рублей
02:36Жителя Владивостока осудили за "минирование" университета
02:26Bloomberg: Apple планирует представить в апреле новые модели iPad
02:18Историк рассказал о договоре, после которого начались репрессии в Польше
Лента новостейМолния