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Опубликован список введенных во время пандемии мер поддержки потребителей
Опубликован список введенных во время пандемии мер поддержки потребителей
Роспотребнадзор опубликовал список мер поддержки потребителей, введенных во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T05:24
2021-03-17T05:24
2021-03-17T05:24
распространение коронавируса
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал список мер поддержки потребителей, введенных во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в период пандемии была разрешена продажа лекарств через интернет, введена административная ответственность за завышение цен на лекарства, осуществлялся возврат средств в случае отмены зрелищных мероприятий, был установлен мораторий на начисление и взимание пеней и штрафов в случае просрочки коммунальных платежей.Кроме того, граждане могли перенести туристическую поездку или вернуть за нее деньги (в том числе за авиабилеты и гостиницу), получить кредитные каникулы в банке, а также заключить договор ОСАГО без представления диагностической карты или свидетельства о прохождении техосмотра, говорится в сообщении.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор
опубликовал список мер поддержки потребителей, введенных во время пандемии коронавируса
, сообщается на сайте ведомства
.
"Роспотребнадзор принимает активное участие в разработке и реализации мер, направленных на поддержку потребителей в условиях пандемии... На сайте правительства РФ была создана новая кнопка "Узнайте, какие меры вам подходят". Ответив на простые вопросы относительно рода занятий, наличия детей и инвалидности, гражданин имеет возможность ознакомиться с полым перечнем мер поддержки. По каждой из них дается подробное описание, сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в период пандемии была разрешена продажа лекарств через интернет, введена административная ответственность за завышение цен на лекарства, осуществлялся возврат средств в случае отмены зрелищных мероприятий, был установлен мораторий на начисление и взимание пеней и штрафов в случае просрочки коммунальных платежей.
Кроме того, граждане могли перенести туристическую поездку или вернуть за нее деньги (в том числе за авиабилеты и гостиницу), получить кредитные каникулы в банке, а также заключить договор ОСАГО без представления диагностической карты или свидетельства о прохождении техосмотра, говорится в сообщении.