https://ria.ru/20210317/koronavirus-1601572699.html

Опубликован список введенных во время пандемии мер поддержки потребителей

Опубликован список введенных во время пандемии мер поддержки потребителей

Роспотребнадзор опубликовал список мер поддержки потребителей, введенных во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T05:24

2021-03-17T05:24

2021-03-17T05:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор опубликовал список мер поддержки потребителей, введенных во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что в период пандемии была разрешена продажа лекарств через интернет, введена административная ответственность за завышение цен на лекарства, осуществлялся возврат средств в случае отмены зрелищных мероприятий, был установлен мораторий на начисление и взимание пеней и штрафов в случае просрочки коммунальных платежей.Кроме того, граждане могли перенести туристическую поездку или вернуть за нее деньги (в том числе за авиабилеты и гостиницу), получить кредитные каникулы в банке, а также заключить договор ОСАГО без представления диагностической карты или свидетельства о прохождении техосмотра, говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество