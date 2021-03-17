https://ria.ru/20210317/islandiya-1601622912.html

Еще одна страна объявила о снятии ограничений для привитых туристов

Еще одна страна объявила о снятии ограничений для привитых туристов

Исландия готова принимать полностью вакцинированных против COVID-19 туристов без прохождения карантина, сообщает пресс-служба правительства страны. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T15:39

2021-03-17T15:39

2021-03-17T15:39

туризм

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исландия

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Исландия готова принимать полностью вакцинированных против COVID-19 туристов без прохождения карантина, сообщает пресс-служба правительства страны. До сих пор это исключение применялось только к тем, кто приезжает из зоны ЕС, а теперь – ко всем, кто привит сертифицированной для использования Европейским медицинским агентством вакциной. Оно также распространяется на тех, кто может предоставить доказательства того, что переболел коронавирусом. Документация должна быть составлена в соответствии с требованиями, определенными главным эпидемиологом Исландии."Мир прошел через многое за последние двенадцать месяцев, и мы все надеемся на медленное и безопасное возвращение к нормальной жизни, — сказал Катрин Якобсдоттир, премьер-министр Исландии. — В том числе и на возобновление возможности путешествовать, что ценно для культуры, торговли и предпринимательства. Решение о применении пограничных льгот для вакцинированных лиц в странах за пределами зоны ЕС является логическим продолжением нашей нынешней политики”.Главный эпидемиолог Торольфур Гуднасон отметил, что существует очень небольшой риск заражения, исходящий от людей, которые приобрели иммунитет против этой болезни либо путем вакцинации, либо в результате предшествующей инфекции. "Когда люди защищены от одной и той же болезни с помощью одних и тех же вакцин, которые производятся одними и теми же компаниями, нет никаких медицинских оснований для дискриминации на основе места, где был сделан укол", — добавил он.Исландия объявила, что с 1 мая она будет использовать цветовой код оценки рисков на границе. Путешественники из зон низкого риска будут освобождены от карантинных мер, если они представят отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.В настоящее время в Исландии 30 человек находятся в изоляции из-за заболевания, 24 — в карантине из-за подозрения на заражение, госпитализированных нет.

https://ria.ru/20210316/islandiya-1600919299.html

исландия

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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, новости - туризм, воз, исландия