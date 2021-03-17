https://ria.ru/20210317/gazifikatsiya-1601579653.html

Путину представят "газовый маневр", сообщили СМИ

Путину представят "газовый маневр", сообщили СМИ

Президиум Госсовета разработал проект "газового маневра" для финансирования газификации в российских регионах, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на текст... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T08:51

2021-03-17T08:51

2021-03-17T14:27

газпром

роснефть

новатэк

александр новак

экономика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президиум Госсовета разработал проект "газового маневра" для финансирования газификации в российских регионах, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на текст инициативы.Суть маневра заключается в том, что часть затрат на газификацию домохозяйств переложат на крупных потребителей газа — предприятия, объекты энергетики и на других юрлиц. С россиян не будут взимать деньги за доведение трубы до участка, как сейчас.При этом в феврале вице-премьер Александр Новак, ранее занимавший пост министра энергетики, оценивал дефицит финансирования как минимум в 500-600 миллиардов рублей.Авторы доклада приводят несколько базовых вариантов реализации маневра. В частности, они предлагают взять недостающие средства из инвестиционной программы "Газпрома".Второй вариант маневра — ускоренная индексация оптовых цен на газ. При этом независимые поставщики (самые крупные — "Роснефть" и "Новатэк") получат дополнительный доход, и они должны будут направить его на газификацию за счет пропорционального увеличения тарифов на услуги по транспортировке газа независимых производителей по магистральным трубопроводам "Газпрома".В "Роснефти" и "Новатэке" на запросы газеты не ответили.Третий вариант маневра предполагает введение акциза на газ либо целевой специальной оптовой надбавки.Помимо газового маневра, в проекте предлагаются ранее уже озвученные варианты дополнительного финансирования социальной газификации: оптимизация затрат на проектные работы за счет создания единого оператора газификации, привлечение средств региональных бюджетов (около 13-15 миллиардов рублей в год суммарно), специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям (может быть установлена регионом в пределах 35 процентов) и размещение "Газпромом" бессрочных облигаций. В Минэнерго отказались от комментариев.Собеседники издания, в том числе источник, близкий к Минэнерго, и федеральный чиновник, подтвердили, что документ отправили в администрацию президента. Последний утверждает, что из финальной версии доклада исключили предложения об увеличении тарифов на транспортировку газа для независимых производителей и введение акциза на газ. Он также подчеркнул, что все варианты ускоренной газификации предполагают, что на проект средства россиян привлекать не будут.Социальная газификацияМинэнерго разработало новую концепцию газификации страны, получившую название "социальная" и призванную в два раза снизить сроки процесса и максимально освободить домохозяйства от платы за подключение.Для каждого региона выберут оператора, который будет отвечать за доведение газа от магистральной трубы до жилья. В основном это будет "Газпром".По словам главы госкорпорации Алексея Миллера, "технически возможную" газификацию в России завершат к 2030 году.

https://ria.ru/20210317/gazifikatsiya-1601564540.html

https://ria.ru/20210120/gazifikatsiya-1593763792.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, роснефть, новатэк, александр новак, экономика