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Путину представят "газовый маневр", сообщили СМИ
Путину представят "газовый маневр", сообщили СМИ
Президиум Госсовета разработал проект "газового маневра" для финансирования газификации в российских регионах, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на текст... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T08:51
2021-03-17T14:27
газпром
роснефть
новатэк
александр новак
экономика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президиум Госсовета разработал проект "газового маневра" для финансирования газификации в российских регионах, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на текст инициативы.Суть маневра заключается в том, что часть затрат на газификацию домохозяйств переложат на крупных потребителей газа — предприятия, объекты энергетики и на других юрлиц. С россиян не будут взимать деньги за доведение трубы до участка, как сейчас.При этом в феврале вице-премьер Александр Новак, ранее занимавший пост министра энергетики, оценивал дефицит финансирования как минимум в 500-600 миллиардов рублей.Авторы доклада приводят несколько базовых вариантов реализации маневра. В частности, они предлагают взять недостающие средства из инвестиционной программы "Газпрома".Второй вариант маневра — ускоренная индексация оптовых цен на газ. При этом независимые поставщики (самые крупные — "Роснефть" и "Новатэк") получат дополнительный доход, и они должны будут направить его на газификацию за счет пропорционального увеличения тарифов на услуги по транспортировке газа независимых производителей по магистральным трубопроводам "Газпрома".В "Роснефти" и "Новатэке" на запросы газеты не ответили.Третий вариант маневра предполагает введение акциза на газ либо целевой специальной оптовой надбавки.Помимо газового маневра, в проекте предлагаются ранее уже озвученные варианты дополнительного финансирования социальной газификации: оптимизация затрат на проектные работы за счет создания единого оператора газификации, привлечение средств региональных бюджетов (около 13-15 миллиардов рублей в год суммарно), специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям (может быть установлена регионом в пределах 35 процентов) и размещение "Газпромом" бессрочных облигаций. В Минэнерго отказались от комментариев.Собеседники издания, в том числе источник, близкий к Минэнерго, и федеральный чиновник, подтвердили, что документ отправили в администрацию президента. Последний утверждает, что из финальной версии доклада исключили предложения об увеличении тарифов на транспортировку газа для независимых производителей и введение акциза на газ. Он также подчеркнул, что все варианты ускоренной газификации предполагают, что на проект средства россиян привлекать не будут.Социальная газификацияМинэнерго разработало новую концепцию газификации страны, получившую название "социальная" и призванную в два раза снизить сроки процесса и максимально освободить домохозяйства от платы за подключение.Для каждого региона выберут оператора, который будет отвечать за доведение газа от магистральной трубы до жилья. В основном это будет "Газпром".По словам главы госкорпорации Алексея Миллера, "технически возможную" газификацию в России завершат к 2030 году.
https://ria.ru/20210317/gazifikatsiya-1601564540.html
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газпром, роснефть, новатэк, александр новак, экономика

Путину представят "газовый маневр", сообщили СМИ

08:51 17.03.2021 (обновлено: 14:27 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей АрхиповКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Андрей Архипов
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президиум Госсовета разработал проект "газового маневра" для финансирования газификации в российских регионах, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на текст инициативы.
Суть маневра заключается в том, что часть затрат на газификацию домохозяйств переложат на крупных потребителей газа — предприятия, объекты энергетики и на других юрлиц. С россиян не будут взимать деньги за доведение трубы до участка, как сейчас.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Счетная палата указала на проблемы в газификации в России
При этом в феврале вице-премьер Александр Новак, ранее занимавший пост министра энергетики, оценивал дефицит финансирования как минимум в 500-600 миллиардов рублей.
Авторы доклада приводят несколько базовых вариантов реализации маневра. В частности, они предлагают взять недостающие средства из инвестиционной программы "Газпрома".
Второй вариант маневра — ускоренная индексация оптовых цен на газ. При этом независимые поставщики (самые крупные — "Роснефть" и "Новатэк") получат дополнительный доход, и они должны будут направить его на газификацию за счет пропорционального увеличения тарифов на услуги по транспортировке газа независимых производителей по магистральным трубопроводам "Газпрома".
В "Роснефти" и "Новатэке" на запросы газеты не ответили.
Третий вариант маневра предполагает введение акциза на газ либо целевой специальной оптовой надбавки.

"Масштаб необходимого переноса затрат на поэтапное завершение газификации не будет значительным для каждого конкретного потребителя. При потреблении природного газа на внутреннем рынке около 440 миллиардов кубометров в год и средней оптовой цене на газ 4,5 тысячи рублей за одну тысячу кубометров единовременная индексация на один-два процента обеспечит 20-40 миллиардов рублей в год дополнительного финансирования газификации", — цитирует газета документ.

Помимо газового маневра, в проекте предлагаются ранее уже озвученные варианты дополнительного финансирования социальной газификации: оптимизация затрат на проектные работы за счет создания единого оператора газификации, привлечение средств региональных бюджетов (около 13-15 миллиардов рублей в год суммарно), специальная надбавка к тарифу на транспортировку газа по газораспределительным сетям (может быть установлена регионом в пределах 35 процентов) и размещение "Газпромом" бессрочных облигаций. В Минэнерго отказались от комментариев.
Собеседники издания, в том числе источник, близкий к Минэнерго, и федеральный чиновник, подтвердили, что документ отправили в администрацию президента. Последний утверждает, что из финальной версии доклада исключили предложения об увеличении тарифов на транспортировку газа для независимых производителей и введение акциза на газ. Он также подчеркнул, что все варианты ускоренной газификации предполагают, что на проект средства россиян привлекать не будут.

Социальная газификация

Минэнерго разработало новую концепцию газификации страны, получившую название "социальная" и призванную в два раза снизить сроки процесса и максимально освободить домохозяйства от платы за подключение.
Для каждого региона выберут оператора, который будет отвечать за доведение газа от магистральной трубы до жилья. В основном это будет "Газпром".
По словам главы госкорпорации Алексея Миллера, "технически возможную" газификацию в России завершат к 2030 году.
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Глава "Газпрома" назвал сроки завершения газификации России
 
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