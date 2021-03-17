https://ria.ru/20210317/deputaty-1601657082.html
Союзные депутаты предлагают сделать программу медпомощи по ЧАЭС ежегодной
Союзные депутаты предлагают сделать программу медпомощи по ЧАЭС ежегодной
Депутаты Парламентского Собрания выступили за ежегодное проведение мероприятия Союзного государства по оказанию медицинской помощи пострадавшим от аварии на... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:28
2021-03-17T15:28
2021-03-17T15:28
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутаты Парламентского Собрания выступили за ежегодное проведение мероприятия Союзного государства по оказанию медицинской помощи пострадавшим от аварии на ЧАЭС, сообщает пресс-служба союзного парламента.Информация о выполнении в 2020 году мероприятия "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" была представлена во вторник на заседании Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.Мероприятие проводится в целях снижения показателей заболеваемости и инвалидности, вызванных радиационными факторами, и включает высокотехнологичную и специализированную медпомощь, а также реабилитацию после оперативных вмешательств. В 2020 году за счет союзного бюджета такую помощь получили 1288 граждан двух стран.Решением Комиссии этот вопрос предложено рассмотреть на заседании Совета Парламентского Собрания.Парламентарии также обсудили подготовку мероприятия Союзного государства по оказанию медицинских реабилитационных услуг детям из районов двух стран, наиболее пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф. Предполагается, что в рамках мероприятия будет осуществляться реабилитация 100 детей на базе медицинских и санаторно-курортных учреждений Белоруссии и России. Комиссия приняла решение оставить на контроле подготовку и согласование документов для включения мероприятия в проект бюджета Союзного государства на 2022 год. Минздравам РБ и РФ предложено направить бюджетную заявку в Постоянный Комитет Союзного государства.
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россия, белоруссия
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости
. Депутаты Парламентского Собрания выступили за ежегодное проведение мероприятия Союзного государства по оказанию медицинской помощи пострадавшим от аварии на ЧАЭС
, сообщает пресс-служба союзного парламента.
Информация о выполнении в 2020 году мероприятия "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" была представлена во вторник на заседании Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.
Мероприятие проводится в целях снижения показателей заболеваемости и инвалидности, вызванных радиационными факторами, и включает высокотехнологичную и специализированную медпомощь, а также реабилитацию после оперативных вмешательств. В 2020 году за счет союзного бюджета такую помощь получили 1288 граждан двух стран.
"Придание статуса ежегодного мероприятия Союзного государства гарантирует его ежегодное финансирование из союзного бюджета в необходимых объемах, а также освобождает государственных заказчиков от процедуры ежегодного обоснования целесообразности проведения мероприятия", - приводится в сообщении мнение депутатов.
Решением Комиссии этот вопрос предложено рассмотреть на заседании Совета Парламентского Собрания.
Парламентарии также обсудили подготовку мероприятия Союзного государства по оказанию медицинских реабилитационных услуг детям из районов двух стран, наиболее пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф.
Предполагается, что в рамках мероприятия будет осуществляться реабилитация 100 детей на базе медицинских и санаторно-курортных учреждений Белоруссии и России. Комиссия приняла решение оставить на контроле подготовку и согласование документов для включения мероприятия в проект бюджета Союзного государства на 2022 год. Минздравам РБ и РФ предложено направить бюджетную заявку в Постоянный Комитет Союзного государства.