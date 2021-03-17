https://ria.ru/20210317/belorussiya-1601589834.html

В Белоруссии более 400 человек осудили по делам, связанным с протестами

В Белоруссии более 400 человек осудили по делам, связанным с протестами

Более 400 человек осуждены в Белоруссии по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями протеста, сообщила в среду пресс-служба генеральной... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T10:10

2021-03-17T10:10

2021-03-17T10:25

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

в мире

протесты в белоруссии

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586869081_0:0:1852:1043_1920x0_80_0_0_b0d0e1c4cf24c8fa0d24d24d879f0a63.jpg

МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Более 400 человек осуждены в Белоруссии по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями протеста, сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры."К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.Отмечается, что правоохранительные органы продолжают раскрывать преступления против общественной безопасности, имевшие место в 2020 году. "При этом органы прокуратуры принимают дополнительные меры по активизации следствия, розыска виновных в противоправных деяниях, которые, вероятно, рассчитывали остаться неустановленными", - говорится в сообщении.Как указали в ведомстве, практика прокурорского надзора за законностью возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, "подтверждает неизбежность привлечения к ответственности лиц, посягающих на порядок управления и общественную безопасность".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный.КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601501559.html

https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600758869.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, в мире, белоруссия