https://ria.ru/20210317/belorussiya-1601589834.html
В Белоруссии более 400 человек осудили по делам, связанным с протестами
В Белоруссии более 400 человек осудили по делам, связанным с протестами
Более 400 человек осуждены в Белоруссии по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями протеста, сообщила в среду пресс-служба генеральной... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T10:10
2021-03-17T10:10
2021-03-17T10:25
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
протесты в белоруссии
белоруссия
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МИНСК, 17 мар – РИА Новости. Более 400 человек осуждены в Белоруссии по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями протеста, сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры."К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.Отмечается, что правоохранительные органы продолжают раскрывать преступления против общественной безопасности, имевшие место в 2020 году. "При этом органы прокуратуры принимают дополнительные меры по активизации следствия, розыска виновных в противоправных деяниях, которые, вероятно, рассчитывали остаться неустановленными", - говорится в сообщении.Как указали в ведомстве, практика прокурорского надзора за законностью возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, "подтверждает неизбежность привлечения к ответственности лиц, посягающих на порядок управления и общественную безопасность".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный.КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210316/belorussiya-1601501559.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, в мире, белоруссия
МИНСК, 17 мар – РИА Новости.
Более 400 человек осуждены в Белоруссии
по уголовным делам, связанным с несанкционированными акциями протеста, сообщила в среду пресс-служба генеральной прокуратуры.
"К настоящему времени прокуроры направили в суды 468 уголовных дел в отношении 631 лица, которые связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, надругательством над государственной символикой. Более 400 лиц уже осуждены", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Отмечается, что правоохранительные органы продолжают раскрывать преступления против общественной безопасности, имевшие место в 2020 году. "При этом органы прокуратуры принимают дополнительные меры по активизации следствия, розыска виновных в противоправных деяниях, которые, вероятно, рассчитывали остаться неустановленными", - говорится в сообщении.
Как указали в ведомстве, практика прокурорского надзора за законностью возбуждения и расследования уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, "подтверждает неизбежность привлечения к ответственности лиц, посягающих на порядок управления и общественную безопасность".
"Прокуратура ориентировала правоохранительные охраны на оперативное установление граждан, совершивших такие правонарушения и преступления, в том числе при помощи автоматизированного оборудования и специализированного программного обеспечения… Прокуратура и впредь будет координировать работу правоохранительных органов в целях привлечения к ответственности каждого, кто посягнул на правопорядок, а также обеспечения в стране национальной и социальной безопасности, поступательного развития государства и общества", - подчеркнули в ведомстве.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко
, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске
и в регионах они были сопряжены с беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный.
КГБ Белоруссии
11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.