https://ria.ru/20210317/bankrotstvo-1601668905.html
Массового банкротства предприятий в Москве после ограничений по COVID нет
Массового банкротства предприятий в Москве после ограничений по COVID нет
Массового банкротства предприятий в Москве после ограничений по COVID не наблюдается, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:56
2021-03-17T15:56
2021-03-17T15:56
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Массового банкротства предприятий в Москве после ограничений по COVID не наблюдается, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов."Несмотря на наши опасения, на прогнозы большинства экспертов о том, что произойдут массовые банкротства предприятий - мы такого не наблюдаем. Если сравнивать с предыдущими периодами, 2019 годом, с первым кварталом 2020 года, в течение которого мы работали без ограничений, то мы видим снижение количества предприятий которые закрываются и которые закрываются по причине банкротства", - заявил Ефимов.По его словам, такие итоги позволяют говорить, что экономика города смогла существенно лучше пережить ограничения из-за коронавируса за счёт мер поддержки и за счёт диверсификации экономики города.
https://ria.ru/20210226/moskva-1599043469.html
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владимир ефимов (политик), москва, экономика