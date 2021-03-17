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Массового банкротства предприятий в Москве после ограничений по COVID нет
Массового банкротства предприятий в Москве после ограничений по COVID нет
Массового банкротства предприятий в Москве после ограничений по COVID не наблюдается, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T15:56
2021-03-17T15:56
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Массового банкротства предприятий в Москве после ограничений по COVID не наблюдается, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов."Несмотря на наши опасения, на прогнозы большинства экспертов о том, что произойдут массовые банкротства предприятий - мы такого не наблюдаем. Если сравнивать с предыдущими периодами, 2019 годом, с первым кварталом 2020 года, в течение которого мы работали без ограничений, то мы видим снижение количества предприятий которые закрываются и которые закрываются по причине банкротства", - заявил Ефимов.По его словам, такие итоги позволяют говорить, что экономика города смогла существенно лучше пережить ограничения из-за коронавируса за счёт мер поддержки и за счёт диверсификации экономики города.
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владимир ефимов (политик), москва, экономика

Массового банкротства предприятий в Москве после ограничений по COVID нет

15:56 17.03.2021
 
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.comПустой кошелек
Пустой кошелек - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© Depositphotos / vadimphoto1@gmail.com
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Массового банкротства предприятий в Москве после ограничений по COVID не наблюдается, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Несмотря на наши опасения, на прогнозы большинства экспертов о том, что произойдут массовые банкротства предприятий - мы такого не наблюдаем. Если сравнивать с предыдущими периодами, 2019 годом, с первым кварталом 2020 года, в течение которого мы работали без ограничений, то мы видим снижение количества предприятий которые закрываются и которые закрываются по причине банкротства", - заявил Ефимов.
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 10:10Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве открыли горячую линию по поддержке промышленных предприятий
По его словам, такие итоги позволяют говорить, что экономика города смогла существенно лучше пережить ограничения из-за коронавируса за счёт мер поддержки и за счёт диверсификации экономики города.
 
Владимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
 
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