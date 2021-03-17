https://ria.ru/20210317/aviatsiya-1601728037.html

Авиация не выявила разливов рек в Новой Москве

Авиация не выявила разливов рек в Новой Москве

Вертолеты Московского авиационного центра после пяти вылетов не обнаружили разливов рек в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил столичный... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T22:25

2021-03-17T22:25

2021-03-17T22:27

москва сегодня: мегаполис для жизни

тинао

московский авиационный центр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588808842_0:203:2920:1846_1920x0_80_0_0_18af19eb0c5f45e373c5fa1eec467dcf.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вертолеты Московского авиационного центра после пяти вылетов не обнаружили разливов рек в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил столичный комплекс городского хозяйства."Пять вылетов совершили вертолеты Московского авиационного центра с начала мониторинга паводковой ситуации в ТиНАО… Разливов рек не наблюдается, большинство из них еще под ледяной коркой", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210317/oek-1601608334.html

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тинао, московский авиационный центр