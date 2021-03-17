https://ria.ru/20210317/aviatsiya-1601728037.html
Авиация не выявила разливов рек в Новой Москве
Авиация не выявила разливов рек в Новой Москве
Вертолеты Московского авиационного центра после пяти вылетов не обнаружили разливов рек в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил столичный... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T22:25
2021-03-17T22:25
2021-03-17T22:27
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тинао
московский авиационный центр
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Вертолеты Московского авиационного центра после пяти вылетов не обнаружили разливов рек в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил столичный комплекс городского хозяйства."Пять вылетов совершили вертолеты Московского авиационного центра с начала мониторинга паводковой ситуации в ТиНАО… Разливов рек не наблюдается, большинство из них еще под ледяной коркой", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210317/oek-1601608334.html
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тинао, московский авиационный центр