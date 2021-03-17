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https://ria.ru/20210317/abyzov-1601632788.html
СК нашел у экс-министра Абызова виллы в Италии на два миллиарда рублей
СК нашел у экс-министра Абызова виллы в Италии на два миллиарда рублей
У бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в коррупции, нашли две виллы в Италии общей стоимостью два миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T13:24
2021-03-17T17:59
светлана петренко
открытое правительство
следственный комитет россии (ск рф)
михаил абызов
италия
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. У бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в коррупции, нашли две виллы в Италии общей стоимостью два миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Против него возбудили три уголовных дела: о хищении четырех миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей жены Екатерины Сиротенко. Осенью 2020 года Гагаринский суд Москвы взыскал с него 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту министра — рекордная сумма в системе российского судопроизводства."Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100 процентов акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро", — сказала она.По данным следствия, это большой комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе Тосканы в 15 километрах от морского побережья.Петренко отметила, что раньше там находился отель премиум-класса. Помимо этого, обслуживание недвижимости и использование участков предполагает наличие наемного персонала. Таким образом, похищенные деньги Абызов вложил в развитие сельского хозяйства и экономику члена ЕС, подчеркнули в СК.По информации ведомства, другую виллу обвиняемый оформил на своего сына.Российский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте этого имущества. СК направил итальянским коллегам запрос о правовой помощи.
https://ria.ru/20210210/abyzov-1596848783.html
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светлана петренко, открытое правительство, следственный комитет россии (ск рф), михаил абызов, италия

СК нашел у экс-министра Абызова виллы в Италии на два миллиарда рублей

13:24 17.03.2021 (обновлено: 17:59 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда. 17 марта 2021
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда. 17 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда. 17 марта 2021
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. У бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в коррупции, нашли две виллы в Италии общей стоимостью два миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
© Фото опубликовано СК РФИмущество Михаила Абызова на территории Италии
Имущество Михаила Абызова на территории Италии
1 из 3
Имущество Михаила Абызова на территории Италии
© Фото опубликовано СК РФ
© Фото опубликовано СК РФИмущество Михаила Абызова на территории Италии
Имущество Михаила Абызова на территории Италии
2 из 3
Имущество Михаила Абызова на территории Италии
© Фото опубликовано СК РФ
© Фото опубликовано СК РФИмущество Михаила Абызова на территории Италии
Имущество Михаила Абызова на территории Италии
3 из 3
Имущество Михаила Абызова на территории Италии
© Фото опубликовано СК РФ
1 из 3
Имущество Михаила Абызова на территории Италии
© Фото опубликовано СК РФ
2 из 3
Имущество Михаила Абызова на территории Италии
© Фото опубликовано СК РФ
3 из 3
Имущество Михаила Абызова на территории Италии
© Фото опубликовано СК РФ
Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Против него возбудили три уголовных дела: о хищении четырех миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей жены Екатерины Сиротенко. Осенью 2020 года Гагаринский суд Москвы взыскал с него 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту министра — рекордная сумма в системе российского судопроизводства.
Адвокат Александр Вершинин после избрания меры пресечения в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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Адвокат Абызова признал, что собирался помочь в передаче взятки
"Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100 процентов акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро", — сказала она.
По данным следствия, это большой комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе Тосканы в 15 километрах от морского побережья.
Петренко отметила, что раньше там находился отель премиум-класса. Помимо этого, обслуживание недвижимости и использование участков предполагает наличие наемного персонала. Таким образом, похищенные деньги Абызов вложил в развитие сельского хозяйства и экономику члена ЕС, подчеркнули в СК.
По информации ведомства, другую виллу обвиняемый оформил на своего сына.
Российский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте этого имущества. СК направил итальянским коллегам запрос о правовой помощи.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Светлана ПетренкоОткрытое правительствоСледственный комитет России (СК РФ)Михаил АбызовИталия
 
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