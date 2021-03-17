СК нашел у экс-министра Абызова виллы в Италии на два миллиарда рублей
13:24 17.03.2021 (обновлено: 17:59 17.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда. 17 марта 2021
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда. 17 марта 2021
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. У бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в коррупции, нашли две виллы в Италии общей стоимостью два миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Абызов находится в СИЗО с конца марта 2019 года. Против него возбудили три уголовных дела: о хищении четырех миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Под арестом находятся счета Абызова, а также его бывшей жены Екатерины Сиротенко. Осенью 2020 года Гагаринский суд Москвы взыскал с него 32,5 миллиарда рублей как незаконно заработанные во время работы на посту министра — рекордная сумма в системе российского судопроизводства.
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"Установлено, что Абызов является конечным бенефициарным собственником иностранной компании Andulil Enterprises Limited, зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат 100 процентов акций компании Villa il Tesoro societa Agricola s.r.l., зарегистрированной в Италии. На указанное юридическое лицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро", — сказала она.
По данным следствия, это большой комплекс, включающий земельные участки, недвижимость, сельскохозяйственные постройки, склады, бассейн и другое имущество, расположенное в престижном районе Тосканы в 15 километрах от морского побережья.
Петренко отметила, что раньше там находился отель премиум-класса. Помимо этого, обслуживание недвижимости и использование участков предполагает наличие наемного персонала. Таким образом, похищенные деньги Абызов вложил в развитие сельского хозяйства и экономику члена ЕС, подчеркнули в СК.
По информации ведомства, другую виллу обвиняемый оформил на своего сына.
Российский суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте этого имущества. СК направил итальянским коллегам запрос о правовой помощи.