https://ria.ru/20210316/videokarta-1601440396.html

Nvidia не смогла ограничить майнинг криптовалют на видеокарте RTX 3060

Nvidia не смогла ограничить майнинг криптовалют на видеокарте RTX 3060

Компания Nvidia выпустила обновленное программное обеспечение для видеокарты RTX 3060. Несмотря на уверения "зеленых", что устройство ограничат в майнинге,... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:34

2021-03-16T11:34

2021-03-16T11:34

наука

криптовалюта

геймеры

nvidia corporation

технологии

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Компания Nvidia выпустила обновленное программное обеспечение для видеокарты RTX 3060. Несмотря на уверения "зеленых", что устройство ограничат в майнинге, ускоритель может добывать криптовалюту, сообщает Videocardz.Nvidia ранее сделала заявление, что ограничит на 50 процентов возможность майнить криптовалюту Ethereum на младшем видеоускорители серии RTX 30. Речь шла не только о программном, но и аппаратном уровне. Оказалось, что майнерам достаточно установить драйвер GeForce 470.05, предназначенный для разработчиков, после чего скорость хэширования монеты возрастает.Драйвер работает лишь для одного графического процессора, но не для крупных майнинговых ферм, состоящих из нескольких RTX 3060. Кроме того, карта все также эффективно "копает" другие криптовалюты.Сейчас в России затруднительно приобрести видеоускоритель RTX 3060 — при рекомендованной цене около 30 000 рублей карточка предлагают дороже 70 000 рублей.

https://ria.ru/20210312/videokarty-1600744562.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

криптовалюта, геймеры, nvidia corporation, технологии