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Наука
https://ria.ru/20210316/videokarta-1601440396.html
Nvidia не смогла ограничить майнинг криптовалют на видеокарте RTX 3060
Nvidia не смогла ограничить майнинг криптовалют на видеокарте RTX 3060
Компания Nvidia выпустила обновленное программное обеспечение для видеокарты RTX 3060. Несмотря на уверения "зеленых", что устройство ограничат в майнинге,... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:34
2021-03-16T11:34
наука
криптовалюта
геймеры
nvidia corporation
технологии
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Компания Nvidia выпустила обновленное программное обеспечение для видеокарты RTX 3060. Несмотря на уверения "зеленых", что устройство ограничат в майнинге, ускоритель может добывать криптовалюту, сообщает Videocardz.Nvidia ранее сделала заявление, что ограничит на 50 процентов возможность майнить криптовалюту Ethereum на младшем видеоускорители серии RTX 30. Речь шла не только о программном, но и аппаратном уровне. Оказалось, что майнерам достаточно установить драйвер GeForce 470.05, предназначенный для разработчиков, после чего скорость хэширования монеты возрастает.Драйвер работает лишь для одного графического процессора, но не для крупных майнинговых ферм, состоящих из нескольких RTX 3060. Кроме того, карта все также эффективно "копает" другие криптовалюты.Сейчас в России затруднительно приобрести видеоускоритель RTX 3060 — при рекомендованной цене около 30 000 рублей карточка предлагают дороже 70 000 рублей.
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криптовалюта, геймеры, nvidia corporation, технологии

Nvidia не смогла ограничить майнинг криптовалют на видеокарте RTX 3060

11:34 16.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк Ферма для майнинга криптовалют
Ферма для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Компания Nvidia выпустила обновленное программное обеспечение для видеокарты RTX 3060. Несмотря на уверения "зеленых", что устройство ограничат в майнинге, ускоритель может добывать криптовалюту, сообщает Videocardz.
Nvidia ранее сделала заявление, что ограничит на 50 процентов возможность майнить криптовалюту Ethereum на младшем видеоускорители серии RTX 30. Речь шла не только о программном, но и аппаратном уровне. Оказалось, что майнерам достаточно установить драйвер GeForce 470.05, предназначенный для разработчиков, после чего скорость хэширования монеты возрастает.
Драйвер работает лишь для одного графического процессора, но не для крупных майнинговых ферм, состоящих из нескольких RTX 3060. Кроме того, карта все также эффективно "копает" другие криптовалюты.
Сейчас в России затруднительно приобрести видеоускоритель RTX 3060 — при рекомендованной цене около 30 000 рублей карточка предлагают дороже 70 000 рублей.
Майнинг криптовалюты - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 08:00Наука
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НаукакриптовалютагеймерыNVIDIA CorporationТехнологии
 
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