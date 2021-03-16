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https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601514973.html
Британия расширит военное присутствие в разных частях мира
Британия расширит военное присутствие в разных частях мира
Британия значительно чаще и на большие сроки будет направлять вооружённые силы за границу, оборонный бюджет будет увеличен, говорится в опубликованной во... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:02
2021-03-16T17:02
космос - риа наука
нато
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия значительно чаще и на большие сроки будет направлять вооружённые силы за границу, оборонный бюджет будет увеличен, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет."Мы будем использовать наши вооруженные силы для сдерживания исходящих от государств угроз... за счет постоянного зарубежного присутствия. Британия увеличит количество размещаемых за границей сил и будет делать это на более долгие периоды и гораздо чаще для того, чтобы участвовать в совместных с союзниками операциях и учениях", - говорится в документе.Стратегия предусматривает продолжение партнерства с НАТО и участие в операциях альянса.В стратегии отмечается значительное - самое крупное после окончания "холодной войны" - увеличение оборонного бюджета. В течение следующих четырех лет на оборону и вооружения правительство выделит дополнительно 16,5 миллиарда фунтов стерлингов, сверх уже запланированных ассигнований и корректировок с учетом инфляции. Об увеличении оборонных расходов правительство объявляло ранее, стратегия лишь закрепила эти обязательства.
https://ria.ru/20210316/strategiya-1601481374.html
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космос - риа наука, нато, великобритания, в мире

Британия расширит военное присутствие в разных частях мира

17:02 16.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь МихалевВид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия значительно чаще и на большие сроки будет направлять вооружённые силы за границу, оборонный бюджет будет увеличен, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет.
"Мы будем использовать наши вооруженные силы для сдерживания исходящих от государств угроз... за счет постоянного зарубежного присутствия. Британия увеличит количество размещаемых за границей сил и будет делать это на более долгие периоды и гораздо чаще для того, чтобы участвовать в совместных с союзниками операциях и учениях", - говорится в документе.
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В стратегии отмечается значительное - самое крупное после окончания "холодной войны" - увеличение оборонного бюджета. В течение следующих четырех лет на оборону и вооружения правительство выделит дополнительно 16,5 миллиарда фунтов стерлингов, сверх уже запланированных ассигнований и корректировок с учетом инфляции. Об увеличении оборонных расходов правительство объявляло ранее, стратегия лишь закрепила эти обязательства.
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