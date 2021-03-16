https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601491111.html

Лондон назвал Пекин угрозой для экономической безопасности Великобритании

Лондон назвал Пекин угрозой для экономической безопасности Великобритании

Великобритания намерена развивать торговые отношения с Китаем, параллельно обеспечивая свою безопасность, говорится в тексте внешнеполитической и оборонной... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:24

2021-03-16T15:24

2021-03-16T15:24

великобритания

китай

в мире

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ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания намерена развивать торговые отношения с Китаем, параллельно обеспечивая свою безопасность, говорится в тексте внешнеполитической и оборонной стратегии Великобритании."Растущая мощь Китая на международной арене является с большим отрывом самым значительным геополитическим фактором в сегодняшнем мире, с большими последствиями для британских ценностей и интересов и для структуры и формы мирового порядка", - говорится в тексте стратегии.Китай в документе назван авторитарным государством с ценностями, отличающимися от европейских. При этом отмечается позитивная роль Китая для мировой экономики."Китай и Великобритания выигрывают от двусторонних инвестиций и торговли, но Китай из всех стран также представляет собой самую большую угрозу для экономической безопасности Великобритании", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20210316/nato-1601480497.html

великобритания

китай

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великобритания, китай, в мире