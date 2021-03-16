https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601491111.html
Лондон назвал Пекин угрозой для экономической безопасности Великобритании
Лондон назвал Пекин угрозой для экономической безопасности Великобритании
Великобритания намерена развивать торговые отношения с Китаем, параллельно обеспечивая свою безопасность, говорится в тексте внешнеполитической и оборонной... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:24
2021-03-16T15:24
2021-03-16T15:24
великобритания
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564135207_0:123:2937:1775_1920x0_80_0_0_5ecd31b56ab304d2060b237e9d64e0f3.jpg
ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания намерена развивать торговые отношения с Китаем, параллельно обеспечивая свою безопасность, говорится в тексте внешнеполитической и оборонной стратегии Великобритании."Растущая мощь Китая на международной арене является с большим отрывом самым значительным геополитическим фактором в сегодняшнем мире, с большими последствиями для британских ценностей и интересов и для структуры и формы мирового порядка", - говорится в тексте стратегии.Китай в документе назван авторитарным государством с ценностями, отличающимися от европейских. При этом отмечается позитивная роль Китая для мировой экономики."Китай и Великобритания выигрывают от двусторонних инвестиций и торговли, но Китай из всех стран также представляет собой самую большую угрозу для экономической безопасности Великобритании", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20210316/nato-1601480497.html
великобритания
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564135207_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_7d0acf89bdeb23b854a19ad3a32603f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, китай, в мире
ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания
намерена развивать торговые отношения с Китаем
, параллельно обеспечивая свою безопасность, говорится в тексте внешнеполитической и оборонной стратегии Великобритании.
"Растущая мощь Китая на международной арене является с большим отрывом самым значительным геополитическим фактором в сегодняшнем мире, с большими последствиями для британских ценностей и интересов и для структуры и формы мирового порядка", - говорится в тексте стратегии.
Китай в документе назван авторитарным государством с ценностями, отличающимися от европейских. При этом отмечается позитивная роль Китая для мировой экономики.
"Китай и Великобритания выигрывают от двусторонних инвестиций и торговли, но Китай из всех стран также представляет собой самую большую угрозу для экономической безопасности Великобритании", - отмечается в документе.