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Лондон назвал Пекин угрозой для экономической безопасности Великобритании
Лондон назвал Пекин угрозой для экономической безопасности Великобритании
Великобритания намерена развивать торговые отношения с Китаем, параллельно обеспечивая свою безопасность, говорится в тексте внешнеполитической и оборонной... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T15:24
2021-03-16T15:24
великобритания
китай
в мире
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ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания намерена развивать торговые отношения с Китаем, параллельно обеспечивая свою безопасность, говорится в тексте внешнеполитической и оборонной стратегии Великобритании."Растущая мощь Китая на международной арене является с большим отрывом самым значительным геополитическим фактором в сегодняшнем мире, с большими последствиями для британских ценностей и интересов и для структуры и формы мирового порядка", - говорится в тексте стратегии.Китай в документе назван авторитарным государством с ценностями, отличающимися от европейских. При этом отмечается позитивная роль Китая для мировой экономики."Китай и Великобритания выигрывают от двусторонних инвестиций и торговли, но Китай из всех стран также представляет собой самую большую угрозу для экономической безопасности Великобритании", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20210316/nato-1601480497.html
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великобритания, китай, в мире

Лондон назвал Пекин угрозой для экономической безопасности Великобритании

15:24 16.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Европарламента снимают флаг Великобритании у здания Европарламента в Брюсселе
Сотрудники Европарламента снимают флаг Великобритании у здания Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания намерена развивать торговые отношения с Китаем, параллельно обеспечивая свою безопасность, говорится в тексте внешнеполитической и оборонной стратегии Великобритании.
"Растущая мощь Китая на международной арене является с большим отрывом самым значительным геополитическим фактором в сегодняшнем мире, с большими последствиями для британских ценностей и интересов и для структуры и формы мирового порядка", - говорится в тексте стратегии.
Китай в документе назван авторитарным государством с ценностями, отличающимися от европейских. При этом отмечается позитивная роль Китая для мировой экономики.
"Китай и Великобритания выигрывают от двусторонних инвестиций и торговли, но Китай из всех стран также представляет собой самую большую угрозу для экономической безопасности Великобритании", - отмечается в документе.
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