https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601487874.html

Великобритания сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением

Великобритания сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением

Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением, власти также планируют увеличить ядерный потенциал страны, говорится в опубликованной во вторник... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T15:07

2021-03-16T15:07

2021-03-16T15:56

глазго (город)

в мире

великобритания

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ЛОНДОН, 16 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британия сохранит четыре подлодки с ядерным вооружением, власти также планируют увеличить ядерный потенциал страны, говорится в опубликованной во вторник стратегии оборонной и внешней политики на предстоящие 30 лет."Чтобы наши средства сдерживания не были уязвимы для упреждающих действий со стороны потенциальных противников, мы сохраним наши четыре подлодки (с ядерным вооружением), при этом как минимум одна из них будет находиться на патрулировании в море в постоянной готовности", - говорится в документе.Британия заявила и о намерении увеличить количество боеголовок до 260."В 2010 году правительство заявило о намерении к середине 2020-х годов сократить запасы ядерных вооружений с уровня не ниже 260 до уровня не ниже 180 боеголовок. Однако с учетом изменений в сфере безопасности, включая растущий спектр технологических и доктринальных угроз, такое больше невозможно. Британия нарастит ядерный арсенал до уровня не более 260 боеголовок", - отмечается в документе.В настоящий момент четыре подлодки класса Vanguard с ракетами Trident - единственная система ядерного оружия, которая имеется у Великобритании. Каждая подлодка оснащена ракетами с 40 термоядерными боеголовками, все четыре лодки базируются в районе Глазго.

https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601483133.html

https://ria.ru/20210316/strategiya-1601481374.html

глазго (город)

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глазго (город), в мире, великобритания