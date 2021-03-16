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Британия назвала Россию "серьезной угрозой"
Британия назвала Россию "серьезной угрозой"
Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании, и Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T14:49
2021-03-16T20:22
россия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании, и Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ угроз."Россия является наиболее острой угрозой… Великобритания будет активно отражать и защищать себя против всего спектра угроз, исходящих от России", - говорится в докладе.В докладе отмечается, что мир уже вряд ли вернется к модели времен "холодной войны", когда друг другу противостояли супердержавы. Сейчас, по мнению авторов доклада, пришло время "средних" держав.Пересмотреть положения стратегии премьер-министр Борис Джонсон решил в феврале 2020 года. В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб. Основные положения стратегии на будущие 30 лет премьер огласил в ноябре 2020 года, полностью 100-страничный документ о внешнеполитическом курсе Британии на ближайшие 30 лет опубликован во вторник.В течение следующих четырех лет на оборону и вооружения правительство выделит дополнительно 16,5 миллиарда фунтов стерлингов, это рекордная за последние 30 лет сумма.
https://ria.ru/20210316/strategiya-1601481374.html
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россия, великобритания, в мире

Британия назвала Россию "серьезной угрозой"

14:49 16.03.2021 (обновлено: 20:22 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Алекс МакнотонБукингемский дворец в Лондоне
Букингемский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании, и Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ угроз.
"Россия является наиболее острой угрозой… Великобритания будет активно отражать и защищать себя против всего спектра угроз, исходящих от России", - говорится в докладе.
В докладе отмечается, что мир уже вряд ли вернется к модели времен "холодной войны", когда друг другу противостояли супердержавы. Сейчас, по мнению авторов доклада, пришло время "средних" держав.
Пересмотреть положения стратегии премьер-министр Борис Джонсон решил в феврале 2020 года. В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб. Основные положения стратегии на будущие 30 лет премьер огласил в ноябре 2020 года, полностью 100-страничный документ о внешнеполитическом курсе Британии на ближайшие 30 лет опубликован во вторник.
В течение следующих четырех лет на оборону и вооружения правительство выделит дополнительно 16,5 миллиарда фунтов стерлингов, это рекордная за последние 30 лет сумма.
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