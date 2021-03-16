https://ria.ru/20210316/velikobritaniya-1601483133.html

Британия назвала Россию "серьезной угрозой"

Британия назвала Россию "серьезной угрозой"

Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании, и Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T14:49

2021-03-16T14:49

2021-03-16T20:22

россия

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. Россия названа в новой оборонной стратегии серьезной угрозой для Великобритании, и Соединенное Королевство будет бороться со всем спектром исходящих от РФ угроз."Россия является наиболее острой угрозой… Великобритания будет активно отражать и защищать себя против всего спектра угроз, исходящих от России", - говорится в докладе.В докладе отмечается, что мир уже вряд ли вернется к модели времен "холодной войны", когда друг другу противостояли супердержавы. Сейчас, по мнению авторов доклада, пришло время "средних" держав.Пересмотреть положения стратегии премьер-министр Борис Джонсон решил в феврале 2020 года. В работе участвовали правительственные и неправительственные эксперты в области внешней политики, национальной безопасности, специалисты в области глобальных вызовов и угроз. Это самый масштабный пересмотр национальных стратегий с момента окончания холодной войны. Исследование включает оценку боеспособности вооруженных сил, а также уровень подготовки спецслужб. Основные положения стратегии на будущие 30 лет премьер огласил в ноябре 2020 года, полностью 100-страничный документ о внешнеполитическом курсе Британии на ближайшие 30 лет опубликован во вторник.В течение следующих четырех лет на оборону и вооружения правительство выделит дополнительно 16,5 миллиарда фунтов стерлингов, это рекордная за последние 30 лет сумма.

https://ria.ru/20210316/strategiya-1601481374.html

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россия, великобритания, в мире